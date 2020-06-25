Лечение коронавируса в Украине: Зеленский подписал закон о продлении применения экспериментальных препаратов

Язык
BTC/USD
9271.69
ETH/USD
233.46
LTC/USD
42.73
USD/UAH
26.81
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, согласно которому,
коронавирусную инфекцию COVID-19 в нашей стране смогут лечить экспериментальными
препаратами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Этот закон депутаты приняли во время заседания парламента 19 июня 2020
года. Согласно сообщению, документ должен обеспечить доступ к лекарствам для больных
коронавирусом, а также предотвратить распространения COVID-19 среди населения
нашей страны
Так, законодательство Украины позволяет лечить коронавирус зарегистрированными
в нашей стране препаратами, а также незарегистрированными лекарственными
средствами, клинические испытания которых утверждены в установленном порядке и
должны исследовать эффективность и безопасность таких лекарств.
В Офисе президента отмечают, что
медики смогут использовать для лечения коронавируса только те лекарства,
которые уже прошли определенные исследования по их безопасности и
эффективности, а также рекомендованы официальным органом США, стран- членов ЕС,
Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской
Народной Республики, Государства Израиль. Отмечается, что подобные решения уже
приняли власти многих стран мира.
Напомним, в Украине зарегистрировали новый рекорд по количеству новых
случаев заражения коронавирусом в
течение суток. Так, медики выявили 994
новых случая заболевания COVID-19.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство здравоохранения внесет
изменения в стандарт лечения больных коронавирусом COVID-19, в частности,
дополнят национальный протокол
лечения коронавирусной болезни медицинским препаратом "Дексаметазон".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости