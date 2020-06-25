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Главная Новости Общество медицина Лечение коронавируса в Украине: Зеленский подписал закон о продлении применения экспериментальных препаратов
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Лечение коронавируса в Украине: Зеленский подписал закон о продлении применения экспериментальных препаратов

Согласно закону, лечить коронавирус в Украине экспериментальными препаратами можно будет до 1 января 2021 года

сегодня, 21:02
Автор:

Татьяна Веремеева
Лечение коронавируса в Украине: Зеленский подписал закон о продлении применения экспериментальных препаратов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, согласно которому, коронавирусную инфекцию COVID-19 в нашей стране смогут лечить экспериментальными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этот закон депутаты приняли во время заседания парламента 19 июня 2020 года. Согласно сообщению, документ должен обеспечить доступ к лекарствам для больных коронавирусом, а также предотвратить распространения COVID-19 среди населения нашей страны

Так, законодательство Украины позволяет лечить коронавирус зарегистрированными в нашей стране препаратами, а также незарегистрированными лекарственными средствами, клинические испытания которых утверждены в установленном порядке и должны исследовать эффективность и безопасность таких лекарств.

 В Офисе президента отмечают, что медики смогут использовать для лечения коронавируса только те лекарства, которые уже прошли определенные исследования по их безопасности и эффективности, а также рекомендованы официальным органом США, стран- членов ЕС, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской Народной Республики, Государства Израиль. Отмечается, что подобные решения уже приняли власти многих стран мира.

Напомним, в Украине зарегистрировали новый рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом  в течение суток. Так, медики выявили 994 новых случая заболевания COVID-19.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство здравоохранения внесет изменения в стандарт лечения больных коронавирусом COVID-19, в частности, дополнят национальный протокол лечения коронавирусной болезни медицинским препаратом "Дексаметазон".


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Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakon-shodo-prodovzhennya-zasto-61849
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