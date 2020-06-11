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Ляшко объяснил рекордную статистику заболевших Covid-19 за сутки

Высокий показатель заболевших за сутки возник из-за очереди из тестов на коронавирус

сегодня, 23:34
Автор:

Антон Корнилов
Ляшко объяснил рекордную статистику заболевших Covid-19 за сутки

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о причинах рекордной статистики заболевших за сутки коронавирусом Covid-19 в четверг, 11 июня, в Украине. Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью радио НВ.

По его словам, в министерстве здравоохранения устраняли очередь из образцов на тестирование коронавируса Covid-19, которые собирали в течение последних нескольких дней. Также Ляшко рассказал, что самые большие очереди были в Киеве и Львовской области, где до сих пор ожидают проверки на коронавирус около двух тысяч образцов. Завтра их доставят в Национальную референс-лабораторию.

Главный санитарный врач страны рассказала, что в Украине ежедневно проводятся от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус Covid-19 и еще около 5-7 тысяч тестов с помощью иммуноферментного анализа.

На момент публикации в Украине зарегистрировано 29 070 случаев коронавируса, из которых 689 за последние сутки.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейский союз планирует открыть границы для Украины вместе с рядом других стран.


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Источник: https://radio.nv.ua/
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