Ляшко объяснил рекордную статистику заболевших Covid-19 за сутки

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Антон Корнилов
Главный санитарный врач и заместитель министра
здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о причинах рекордной статистики
заболевших за сутки коронавирусом Covid-19 в четверг, 11 июня, в Украине. Об этом Виктор Ляшко
рассказал в интервью радио НВ.
По его словам, в министерстве здравоохранения устраняли
очередь из образцов на тестирование коронавируса Covid-19, которые собирали в течение
последних нескольких дней. Также Ляшко рассказал, что самые большие очереди были
в Киеве и Львовской области, где до сих пор ожидают проверки на коронавирус
около двух тысяч образцов. Завтра их доставят в Национальную
референс-лабораторию.
Главный санитарный врач страны рассказала, что в Украине
ежедневно проводятся от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус Covid-19 и еще около 5-7
тысяч тестов с помощью иммуноферментного анализа.
На момент публикации в Украине зарегистрировано 29 070 случаев
коронавируса, из которых 689 за последние сутки.
Как сообщал портал "Комментарии", Европейский союз планирует открыть границы для Украины вместе с рядом других стран.
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