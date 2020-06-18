Кто первый получит вакцину против коронавируса: планы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения надеется на сотни миллионов доз вакцины против коронавируса в этом году, а еще 2 миллиарда – к концу 2021 года. Об этом передает The New York Times.

Как заявил главный ученый Сумья Сваминатан, сейчас ВОЗ разрабатывает планы, которые помогут решить, кто должен получить первые дозы вакцин. Сообщается, что в приоритете будут те, кто работает на фронте борьбы с эпидемией, к примеру, медики, а также люди из группы риска из-за возраста или другого заболевания. В список еще попали те, кто работает или живет в местах с высокой степенью передачи инфекции, речь идет о тюрьмах и домах престарелых.

"Разработка вакцин - это сложное дело, вокруг которого существует большая неопределенность, - заявил Сваминатан. - Хорошо, что у нас есть много потенциальных вакцин и платформ, поэтому, даже если первая из них выйдет из строя, или вторая попытка не увенчается успехом, мы не должны терять надежду и ни в коем случае сдаваться".

Отметим, что около 10 потенциальных вакцин сейчас проходят испытания. Некоторые страны уже начали заключать сделки с фармацевтическими компаниями на заказ вакцин.

Ранее сообщалось, что в ЕС заключили первый контракт на закупку вакцины против коронавируса.

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