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Главная Новости Общество медицина Коронавирус в Украине: за сутки подтвердился еще 841 случай заражения
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Коронавирус в Украине: за сутки подтвердился еще 841 случай заражения

В Украине уже умерли 994 человека вследствие коронавируса

сегодня, 10:31
Автор:

Татьяна Веремеева
Коронавирус в Украине: за сутки подтвердился еще 841 случай заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 35 825 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 841 случай заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 20 июня в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 994 человека. В то же время 16 406 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1248 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 78 194. Всего проведено 553 737 тестирований методом ПЦР.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 1627 случаев;
- Волынская область – 1743 случая;
- Днепропетровская область – 1036 случаев;
- Донецкая область – 355 случаев;
- Житомирская область – 1229 случаев;
- Закарпатская область – 2069 случаев;
- Запорожская область – 551 случай;
- Ивано-Франковская область – 1981 случай;
- Кировоградская область – 612 случаев;
- г. Киев – 4252 случая;
- Киевская область – 2174 случая;
- Львовская область – 3679 случаев;
- Луганская область – 72 случая;
- Николаевская область – 349 случаев;
 - Одесская область – 1232 случая;
- Полтавская область – 290 случаев;
- Ровненская область – 2776 случаев;
- Сумская область – 252 случая;
- Тернопольская область – 1643 случая;
- Харьковская область – 1779 случаев;
- Херсонская область – 185 случаев;
- Хмельницкая область – 612 случаев;
- Черновицкая область – 4268 случаев;
- Черкасская область – 592 случая;
- Черниговская область – 467 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине началась вторая волна коронавируса.


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