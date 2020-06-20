Коронавирус в Украине: за сутки подтвердился еще 841 случай заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 35 825 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 841 случай заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 20 июня в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 994 человека. В то же время 16 406 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1248 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 78 194. Всего проведено 553 737 тестирований методом ПЦР.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 1627 случаев;

- Волынская область – 1743 случая;

- Днепропетровская область – 1036 случаев;

- Донецкая область – 355 случаев;

- Житомирская область – 1229 случаев;

- Закарпатская область – 2069 случаев;

- Запорожская область – 551 случай;

- Ивано-Франковская область – 1981 случай;

- Кировоградская область – 612 случаев;

- г. Киев – 4252 случая;

- Киевская область – 2174 случая;

- Львовская область – 3679 случаев;

- Луганская область – 72 случая;

- Николаевская область – 349 случаев;

- Одесская область – 1232 случая;

- Полтавская область – 290 случаев;

- Ровненская область – 2776 случаев;

- Сумская область – 252 случая;

- Тернопольская область – 1643 случая;

- Харьковская область – 1779 случаев;

- Херсонская область – 185 случаев;

- Хмельницкая область – 612 случаев;

- Черновицкая область – 4268 случаев;

- Черкасская область – 592 случая;

- Черниговская область – 467 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине началась вторая волна коронавируса.

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