Коронавирус в Украине: свежие данные

В Украине второй день подряд количество новых случаев заболевания превышает 900 человек. Так, за истекшие сутки в стране зарегистрировано 917 новых случаев COVID-19. Наибольшее число заболевших зафиксировано на западе Украины — во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях. Такая информация содержится на карте Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии заразились 42 982 человека. Также за минувшие сутки умерли 19 человек, а общее число смертельных случаев составляет 1129 человек. Наиболее зараженными регионами являются Львовская область, в которой уже более 5000 случаев COVID-19. Киев, по состоянию на 28 июня, на втором месте - 4935 зараженных.

В целом, эпидемиологическая ситуация в Украине за последние недели ухудшается. Последний антирекорд был 26 июня, когда в стране зарегистрировали 1109 случаев заболевания.

Как сообщал портал "Комментарии", миллионы людей могут умереть, если в мире начнется вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Коронавирус можно сравнить с испанским гриппом, который вел себя точно так же, как COVID-19. Вспышка пошла на спад летом, но опять вернулась в сентябре и октябре, спровоцировав свыше 50 млн смертей во время второй волны заболевания", – отметил доктор Раньери Гуэрра, помощник генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам в интервью итальянскому телеканалу Rai.

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