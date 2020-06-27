Коронавирус в Украине: свежие данные

За истекшие сутки в Украине добавилось 948 случаев заболевания COVID-19. Такую статистику опубликовало Министерство здравоохранения Украины по состоянию на 9 часов утра 27 июня.

Так, согласно официальным данным, в Украине лабораторно подтвердили 42 тыс. 65 случаев заболевания, 18 тыс. 701 человек справился с болезнью, 1 тыс. 110 случаев оказались летальными. Специалисты провели 631966 тестирований украинцев методом ПЦР.

На данный момент ситуация по областям такова: Винницкая область — 1811 случаев; Волынская область — 2161 случай; Днепропетровская область — 1087 случаев; Донецкая область — 415 случаев; Житомирская область — 1371 случай; Закарпатская область — 2640 случаев; Запорожская область — 565 случаев; Ивано-Франковская область — 2253 случаи; Кировоградская область — 642 случая; г. Киев — 4866 случаев; Киевская область — 2469 случаев; Львовская область — 5004 случаи; Луганская область — 76 случаев; Николаевская область — 392 случаи; Одесская область — 1567 случаев; Полтавская область — 309 случаев; Ривненская область — 3475 случаев; Сумская область — 287 случаев; Тернопольская область — 1876 случаев; Харьковская область — 2046 случаев; Херсонская область — 191 случай; Хмельницкая область — 777 случаев; Черновицкая область — 4631 случай; Черкасская область — 635 случаев; Черниговская область — 519 случаев.

Отметим, что за время пандемии, с начала текущего года о подозрениях на коронавирус сообщали 86 тыс. 359 раз.

Как сообщал портал "Комментарии", миллионы людей могут умереть, если в мире начнется вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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