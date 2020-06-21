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Коронавирус в Украине: свежая статистика

Число заболевших в Украине уменьшается

сегодня, 09:43 comments695
Автор:

Сергей Медведев
Коронавирус в Украине: свежая статистика

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 735 новых случаев заражения  коронавирусом, 8 человек скончались от последствий заболевания. Такую статистику приводят системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно официальным данным, за время распространения коронавируса, COVID-19 поразил 36 тыс. 560 человек. Справились с заболеванием 16 тыс. 509  граждан, умерло от болезни 1002 человека. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции в течение последних суток зафиксировали во Львовской (101), Ровенской (96) и Закарпатской (80 случаев) областях.

Луганская область стала единственной, где за сутки не подтвердили ни одного нового случая COVID-19.

В целом, число заболевших пошло на спад — после череды антирекордов, данные статистики свидетельствуют, что в Украине снижается показатель заболеваемости.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине началась вторая волна коронавируса. Об этом глава правительства сказал  во время внеочередного заседания правительства. Шмыгаль заявил о второй волне коронавируса на фоне очередного антирекорда по заболеваемости коронавирусом в стране. Премьер акцентировал внимание на том, что многие люди в Украине перестали соблюдать условия карантина.


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Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
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