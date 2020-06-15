Коронавирус в Украине: причины нового витка эпидемии

После ослабления карантина в Украине наблюдается всплеск заболеваемости. Еще 656 человек заболели коронавирусом в Украине. Все они получили позитивные тесты на COVID-19 в течение суток. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Коронавирус, похоже, и не думает ослаблять хватку. За сутки в Украине выявили на 8 новых случаев больше, чем было днем ранее. Вместе с тем, сегодняшний показатель не рекордный. Напомним, что в субботу было более 750 новых инфицированных за день.

Стоит отметить, что резко упал показатель тех, кто от коронавируса выздоровел. Ранее таких в день было по несколько сот человек. Нынче их всего 171. Общее число тех, кто победил COVID-19, достигло 14 253 человека.

"Четкого объяснения новой вспышки власть не дала"

Алексей Розумный, ведущий эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова, обращает внимание, что примерно с конца мая официальная статистика, которую публикует Минздрав, свидетельствует о существенном росте количества зарегистрированных случаев Covid за сутки.

"Четкого объяснения этой тенденции обществу так и не было озвучено, – подчеркивает Алексей Розумный. – Одни представители власти объясняют ее запоздалой регистрацией результатов тестирований за предыдущие дни, другие толкуют как реальное ухудшение эпидемиологической ситуации по причине несоблюдения гражданами карантинных мероприятий. В итоге это подрывает доверие к официальным источникам информации и создает благоприятную почву для разнообразных теорий заговоров".

Что касается возможного усиления ограничительных мер, то, согласно предыдущим заявлениям министра здравоохранения, в условиях "адаптивного карантина" это решение перекладывается на органы местного самоуправления, напоминает эксперт.

"Довольно странно видеть такой "либеральный" подход после того, как еще недавно президент публично угрожал некоторым мэрам уголовной ответственностью за пренебрежение карантинными ограничениями, – подчеркивает Алексей Розумный. – По моему мнению, причина такого "либерального" поворота в том, что повторное усиление карантина уже не будет популярным решением. Страх перед эпидемией, охвативший общество в марте-апреле, в значительной мере прошел. Президент уже успел "заработать" в тех условиях лавры эффективного борца с эпидемией. И теперь, когда так невовремя появились признаки "второй волны", просто пытаются переложить ответственность на местный уровень".

Проблема в том, продолжает эксперт Центра Разумкова, что лидеры местного самоуправления при принятии решений также будут ориентироваться, прежде всего, на общественное мнение. Ведь совсем скоро – местные выборы.

"Следовательно, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации мы услышим много взаимных обвинений по линии центральная власть – местное самоуправление, – прогнозирует Алексей Розумный. – К сожалению, такая политизация явно не способствует ни эффективному противодействию Covid, ни защите населения от негативных экономических последствий".

Пандемия Covid является не просто общенациональной, а глобальной проблемой. И ответом на нее, по мнению эксперта, должна быть системная государственная политика в тесной координации с международным сообществом.

"Решение о введении тех или иных ограничительных мер должно основываться на профессиональной аналитике, а не на соображениях защиты чьей-либо репутации", – резюмирует Алексей Розумный.

"Беспечность украинцев усугубляет ситуацию"

Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко с сожалением отмечает, что многие украинцы живут на "авось".

"Люди думают: "Авось пронесет, авось меня не коснется". Но, как видим, касается даже высокопоставленных людей. Достаточно вспомнить положительный тест у жены президента, первой леди - Елены Зеленской, – отмечает эксперт. – И президент теперь вынужден ограничить контакты, находясь, фактически, в рабочей самоизоляции".

Михаил Дяденко уверен, что необходимо максимально придерживаться карантинных мер: находиться в масках в общественных местах, максимально выполнять требования гигиены, как можно чаще дезинфицировать помещения и общественный транспорт.

"Вирус никуда не делся, – подчеркивает эксперт. – А из-за беспечности украинцев ситуация может усугубиться. И тогда правительству снова придется возвращаться к более жестким карантинным мерам. Конечно, власть будет взвешивать ве "за" и "против". Ведь даже действующие меры вызывают неприятие. А их ужесточение может привести к еще большему снижению рейтинга... Потому власть будет осторожна. Но если понадобится, думаю, ужесточит карантин. Прошлый пример – введение ограничительных мер на опережение – хорошо себя показал. У нас был не такой трагический сценарий, как в ряде других стран. Но сейчас есть определенные риски".

"Новый карантин повлияет на рейтинги политиков"

Эксперт Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин отмечает: "Последние месяцы показали, что для борьбы с пандемией гораздо большее значение играет вопрос коммуникации и психологии. Множество неприятных для правительственных структур ситуаций за последние годы показали, что представители "власти" не имеют права кричать "волки", как мальчик-пастушок в старой сказке".

В этой связи Дмитрий Золотухин напоминает, сколько проблем принес кейс с фейковым покушением на журналиста Аркадия Бабченко.

"Именно поэтому мне кажется, что крылатые фразы главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о том, что "закрытие парков - это для ощущения тревоги", и президента Владимира Зеленского о том, как он хотел заболеть COVID-19 - играют против них самих, – говорит эксперт Института постинформационного общества. – Первая волна с карантином далась людям очень тяжело. Поэтому, если сейчас возникнет необходимость возобновить некие карантинные процедуры, то "зелёные" рейтинги однозначно пойдут вниз. В первую очередь из-за таких вот фраз, которые нивелируют проведенную огромную работу".

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