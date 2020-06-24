Коронавирус в Украине: Минздрав объявил о развертывании больниц второй волны

В Украине из-за постоянного увеличения количества новых больных коронавирусом начнут открывать больницы второй волны. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге.

Как пояснил министр, такой шаг необходим для того, чтобы обеспечить медицинской помощью всех людей, которые нуждаются в госпитализации.

"Работаем над развертыванием больниц второй волны, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией, - заявил Степанов. - Мы уже осознаем, что в некоторых областях, с таким отношением людей к нашим рекомендациям, растет количество пациентов, которых госпитализируют. А в больницу забирают только людей с тяжелым течением болезни, то есть это не бессимптомное течение".

Напомним, ужесточение карантина в Украине не сработало: снова зафиксирован антирекорд коронавируса. Так, за сутки COVID-19 подтвердили сразу у 940 человек. Такого высокого показателя заболеваемости в стране еще не фиксировали. За минувшие сутки от коронавируса в Украине умерло еще 16 пациентов. Тех, кто выздоровел – 453.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в ОП обсудили, стоит ли возвращать жесткий карантин.

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