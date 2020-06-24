kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9446.72

ETH/USD

240.19

LTC/USD

43.18

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус в Украине: Минздрав объявил о развертывании больниц второй волны
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в Украине: Минздрав объявил о развертывании больниц второй волны

Министерство здравоохранения считает необходимым развертывать больнице второй волны для больных коронавирусом

сегодня, 12:07
Автор:

Таисия Ерохина
Коронавирус в Украине: Минздрав объявил о развертывании больниц второй волны

В Украине из-за постоянного увеличения количества новых больных коронавирусом начнут открывать больницы второй волны. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге.

Как пояснил министр, такой шаг необходим для того, чтобы обеспечить медицинской помощью всех людей, которые нуждаются в госпитализации.

"Работаем над развертыванием больниц второй волны, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией, - заявил Степанов. - Мы уже осознаем, что в некоторых областях, с таким отношением людей к нашим рекомендациям, растет количество пациентов, которых госпитализируют. А в больницу забирают только людей с тяжелым течением болезни, то есть это не бессимптомное течение".

Напомним, ужесточение карантина в Украине не сработало: снова зафиксирован антирекорд коронавируса. Так, за сутки COVID-19 подтвердили сразу у 940 человек. Такого высокого показателя заболеваемости в стране еще не фиксировали. За минувшие сутки от коронавируса в Украине умерло еще 16 пациентов. Тех, кто выздоровел – 453.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в ОП обсудили, стоит ли возвращать жесткий карантин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/bR3_zh4-ak8
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!