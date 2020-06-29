Коронавирус в Украине: число заболевших снизилось

За истекшие сутки в Украине зарегистрировано 646 новых случаев заболевания COVID-19. Лидером по прежнему является западные области страны — наибольшее число заболевших выявлено во Львовской, Ровенской и Волынской областях. Такая информация содержится на карте системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Новых случаев заболевания не зафиксировано в пяти областях. Так, без заболевших оказались Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, Херсонская и Луганская области.

Во Львовской области число заболевших за сутки увеличилось на 115 человек, Волынская область зарегистрировала 84 случая, Ровенская область — 70.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса умерли 18 человек. Таким образом, общее количество летальных исходов составило 1147.

Отметим, что до этого двое суток подряд регистрировалось более 900 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 43 628 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", миллионы людей могут умереть, если в мире начнется вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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