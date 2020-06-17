Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля: что запрещено

Кабинет министров Украины во время заседания сегодня, 17 июня, продлил срок действия адаптивного карантина в нашей стране до 31 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



По словам нардепа, правительство сегодня также должно согласовать Методику ужесточения карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что будет запрещено пребывание в общественных домах, сооружениях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещаться перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

В то же время мы обновили механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. Они могут устанавливаться относительно:

- проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

- деятельности заведений, предоставляющих услуги по размещению;

- режима работы метрополитена;

- перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

- посещения учреждений дошкольного образования;

- работы культурных заведений, фитнес-центров и спортзалов;

- деятельности заведений питания.

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором имеется один из следующих признаков:

- загруженность больничных кроватей составляет более 50%;

- среднее количество ПЦР-и ИФА-тестирований составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

- коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 свыше 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения.

Решение об усиление или ослабление ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Напомним, правительство еще в конце апреля приняло решение о введении адаптивного карантина в связи с пандемией коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявлял, что в случае обострения инфекции в других регионах, будут усиливать карантин именно там, а не по всей стране. С 11 мая карантин начали ослаблять, однако при этом было условие, что не будет увеличиваться количество больных коронавирусом. Тогда же члены Рады по экономическому развитию согласились с тем, что следует запускать адаптивный карантин.



В то же время, в последние дни количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине стремительно увеличивается. По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 758 человек.

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