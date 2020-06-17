Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля: что запрещено

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины во время заседания сегодня, 17 июня, продлил срок
действия адаптивного карантина в нашей стране до 31 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный
депутат Алексей Гончаренко.
По словам нардепа, правительство сегодня также должно согласовать Методику ужесточения карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что будет запрещено
пребывание в общественных домах, сооружениях и транспорте без надетых средств
индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещаться перевозка пассажиров в
количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.
В то же время мы обновили механизмы, по которым в регионах со значительным
распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений.
Они могут устанавливаться относительно:
- проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых
мероприятий;
- деятельности заведений, предоставляющих услуги по размещению;
- режима работы метрополитена;
- перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
- посещения учреждений дошкольного образования;
- работы культурных заведений, фитнес-центров и спортзалов;
- деятельности заведений питания.
Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион,
в котором имеется один из следующих признаков:
- загруженность больничных кроватей составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР-и ИФА-тестирований составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;
- коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 свыше 11%;
- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения.
Решение об усиление или ослабление ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.
Напомним, правительство еще в конце апреля приняло решение о введении адаптивного
карантина в связи с пандемией коронавируса. Премьер-министр Украины Денис
Шмыгаль тогда заявлял, что в случае обострения инфекции в других регионах,
будут усиливать карантин именно там, а не по всей стране. С 11 мая карантин начали
ослаблять, однако при этом было условие, что не будет увеличиваться количество
больных коронавирусом. Тогда же члены Рады по экономическому развитию
согласились с тем, что следует запускать адаптивный карантин.
В то же время, в последние дни количество новых случаев заражения
коронавирусом в Украине стремительно увеличивается. По данным Министерства
здравоохранения, за последние сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 758
человек.
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