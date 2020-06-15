Директор киевской школы общалась со многими людьми после получения положительного теста на COVID-19

Директор одной из киевских школ, которая получила положительный тест на коронавирус Covid-19, продолжила ходить на работу и общаться с большим количеством людей. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, киевская Госпродпотребслужба уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нарушении и просьбой возбудить уголовное дело против директора школы за нарушение правил самоизоляции.

Среди прочего Кличко рассказал о том, что случаи заболевания или подозрения в заболевании коронавирусом Covid-19 обнаружили также в трех детских садах Киева, которые на тот момент не работали, но готовились к открытию и приему детей.

По словам мэра столицы, в детсаду №804 в Оболонском районе заболела воспитательница, в детсаду №495 в Шевченковском районе подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре, а в детсаду №651 в Соломянском районе обнаружили заражение коронавирусом всей семьи у музыкального руководителя. Все три заведения пока останутся закрытыми.

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