Директор киевской школы общалась со многими людьми после получения положительного теста на COVID-19

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Антон Корнилов
Директор одной из киевских школ, которая получила
положительный тест на коронавирус Covid-19, продолжила ходить на работу и общаться с большим
количеством людей. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко на своей
официальной странице в Facebook.
По его словам, киевская Госпродпотребслужба уже обратилась в
правоохранительные органы с заявлением о нарушении и просьбой возбудить
уголовное дело против директора школы за нарушение правил самоизоляции.
Среди прочего Кличко рассказал о том, что случаи заболевания
или подозрения в заболевании коронавирусом Covid-19 обнаружили также в трех детских садах Киева, которые на
тот момент не работали, но готовились к открытию и приему детей.
По словам мэра столицы, в детсаду №804 в Оболонском районе
заболела воспитательница, в детсаду №495 в Шевченковском районе подозрение на
коронавирус у инструктора по физкультуре, а в детсаду №651 в Соломянском районе
обнаружили заражение коронавирусом всей семьи у музыкального руководителя. Все
три заведения пока останутся закрытыми.
Как сообщал портал "Комментарии", сегодня, 15 июня, в Украине начался новый этап смягчения карантина: открыли проход в Крым из
Херсонской области и частично возобновили авиасообщение.
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