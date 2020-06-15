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Главная Новости Общество медицина Директор киевской школы общалась со многими людьми после получения положительного теста на COVID-19
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Директор киевской школы общалась со многими людьми после получения положительного теста на COVID-19

Случаи коронавируса обнаружены в детских садах столицы

сегодня, 17:59
Автор:

Антон Корнилов
Директор киевской школы общалась со многими людьми после получения положительного теста на COVID-19

Директор одной из киевских школ, которая получила положительный тест на коронавирус Covid-19, продолжила ходить на работу и общаться с большим количеством людей. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, киевская Госпродпотребслужба уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нарушении и просьбой возбудить уголовное дело против директора школы за нарушение правил самоизоляции.

Среди прочего Кличко рассказал о том, что случаи заболевания или подозрения в заболевании коронавирусом Covid-19 обнаружили также в трех детских садах Киева, которые на тот момент не работали, но готовились к открытию и приему детей.

По словам мэра столицы, в детсаду №804 в Оболонском районе заболела воспитательница, в детсаду №495 в Шевченковском районе подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре, а в детсаду №651 в Соломянском районе обнаружили заражение коронавирусом всей семьи у музыкального руководителя. Все три заведения пока останутся закрытыми.

Как сообщал портал "Комментарии", сегодня, 15 июня, в Украине начался новый этап смягчения карантина: открыли проход в Крым из Херсонской области и частично возобновили авиасообщение.


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Источник: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2671344606417409
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