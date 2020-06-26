Десять областей Украины не готовы к смягчению карантина

По состоянию на пятницу, 26 июня, десять областей Украины и Киев не готовы к ослаблению карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным МОЗ, число заболевших не позволяет смягчить условия карантина в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. А также в городе Киев.

Стоит отметить, что данные по Автономной республике Крым и Севастополю отсутствуют.

Напомним, переход к следующему этапу ослабления карантина возможен при условии соответствия эпидемситуации в области определенным критериям. Это контроль за носителями вируса, уровень способности работы медицинский учреждений, заведений эпидемиологического контроля и системы здравоохранения в целом.

Как писали "Комментарии", в пятницу, 26 июня, в Украине очередной антирекорд по заболеваемости. Впервые более тысячи людей за сутки заразились коронавирусом. При этом умерло 19 пациентов, полностью выздоровел - сразу 941..

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