kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.06.2020

BTC/USD

9224.77

ETH/USD

232.06

LTC/USD

42.10

НБУ 26.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Десять областей Украины не готовы к смягчению карантина
commentss НОВОСТИ Все новости

Десять областей Украины не готовы к смягчению карантина

Новая волна коронавируса не дает возможности ослабить карантин во многих регионах страны

сегодня, 12:18
Автор:

Владимир Лавский
Десять областей Украины не готовы к смягчению карантина

По состоянию на пятницу, 26 июня, десять областей Украины и Киев не готовы к ослаблению карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. 

Согласно данным МОЗ, число заболевших не позволяет смягчить условия карантина в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. А также в городе Киев. 

Стоит отметить, что данные по Автономной республике Крым и Севастополю отсутствуют. 

Напомним, переход к следующему этапу ослабления карантина возможен при условии соответствия эпидемситуации в области определенным критериям. Это контроль за носителями вируса, уровень способности работы медицинский учреждений, заведений эпидемиологического контроля и системы здравоохранения в целом. 

Как писали "Комментарии", в пятницу, 26 июня, в Украине очередной антирекорд по заболеваемости. Впервые более тысячи людей за сутки заразились коронавирусом. При этом умерло 19 пациентов, полностью выздоровел - сразу 941..


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052384-kiiv-ta-10-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!