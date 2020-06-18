Десять областей Украины не готовы к очередному этапу ослабления карантина

В Украине в последние дни стремительно увеличивается количество больных коронавирусом. По состоянию на сегодня, 18 июня, десять областей не готовы к очередному этапу послабления карантина. На это решение влияют несколько показателей, среди которых количество больных на 100 тыс. человек, загруженность больничных кроватей, а также количество проведенных тестирований на 100 тыс. человек.



На следующий этап послабления ограничений не смогут перейти такие области: Харьковская, Житомирская, Винницкая, Ровненская, Волынская, Тернопольская, Черновицкая, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская.

Отметим, что по данным МОЗ, за сутки COVID-19 подтвердили еще у 829 человек. Такого резкого скачка заболеваемости в Украине еще не было.

Накануне Кабмин решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 июля. Сегодня стало ясно почему. После вчерашнего рекорда в 758 заболевших, сегодня Украина установила новый. Теперь общее количество инфицированных достигло 34 063 человек. 15 447 смогли болезнь победить. При чем, 504 из них отрицательные результаты повторного теста на коронавирус получили накануне. Стоит отметить, что это также достаточно высокий показатель.

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