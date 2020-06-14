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День донора: Зеленский призвал любить ближних

Президент Зеленский отметил важность донорства для национальной безопасности

сегодня, 10:00
Автор:

Сергей Медведев
День донора: Зеленский призвал любить ближних

В мире отмечается международный День донора крови. В этот день президент Зеленский обратился к украинцам. Глава государства призвал граждан подумать о человеческих ценностях, доброте и альтруизме. Об этом информирует сайт Офиса президента.

"Сегодня в мире отмечается День донора крови. В этом году мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови проходит под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира", целью которых является привлечение внимания к личному вкладу каждого донора в сохранение здоровья людей. Именно поэтому призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, что, безусловно, являются базовыми принципами системы донорства", - сказано в сообщении на президентском сайте.

Президент считает, что безвозмездное донорство — это один из "ключевых компонентов системы национальной безопасности страны".

Как сообщал портал "Комментарии", народные депутаты добрались до вопросов донорства крови. В частности, парламентарии решили урегулировать вопрос вывоза донорской крови за пределы государства. Решение было принято за запрет — за соответствующий законопроект №2429 проголосовали 332 депутата, что оказалось достаточным, поскольку, согласно регламенту, для того, чтобы запретить вывоз крови, нужно было 226 голосов. Впрочем, закон предусматривает и те случаи, при которых запрет действовать не будет. Такие случаи назвали "исключительными" - вывозить украинскую кровь можно если государство оказывает гуманитарную помощь  другим странам или в случае, если все лечебные учреждения и банки крови Украины полностью обеспечены плазмой и биоматериалом.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/668661.html
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