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Что делать, если укусил паук: первая помощь

Приложите на место укуса паука холодный компресс

сегодня, 21:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Что делать, если укусил паук: первая помощь

Укусы некоторых ядовитых видов пауков представляют чрезвычайную опасность для человека. К наиболее ядовитым относят черную вдову (каракут) и бурого паука-отшельника. Об этом сообщает издание 24 канал.

Обычно пауки не представляют опасности для человека из-за толстой кожи, но для детей эти насекомые представляют угрозу. Различить укус паука можно по следу прокола, покраснению на коже, болью в месте укуса, мышечным спазмам, тошноте, рвоте, повышенном потоотделении, одышке и других симптомах.

Если вас укусил паук, то нужно приложить к пораженному участку что-то холодное и дать пострадавшему парацетамол. Если он укусил в руку или ногу, то, чтобы предотвратить распространение яда, нужно эту часть тела в положении лежа опустить вниз. Также стоит снять все украшения с рук.

После чего нужно забинтовать, начиная сверху от ранки. Также нужно обеспечить неподвижность конечности. При невозможности перевязать участок – прижмите участок и езжайте к врачу.

После укуса дайте пострадавшему выпить много воды. Также можно выпить противоаллергическое средство, поскольку от укуса может возникнуть аллергическая реакция. При отсутствии возможности посетить врача в ближайшее время, можно применить гормональное противоаллергическое средство в инъекциях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких насекомых стоит опасаться в летний период. 



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Источник: https://health.24tv.ua/ru/ukus_pauka_simptomy_pervaja_pomoshh_lechenie_ukusa_n1015881
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