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Будьте осторожны: каких насекомых стоит опасаться летом

Некоторые укусы насекомых имеют серьезные последствия

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Будьте осторожны: каких насекомых стоит опасаться летом

Лето- это не только пора солнца, тепла и веселья, но и сезон насекомых. Некоторые из них вполне безобидны, но есть и те, которые представляют для нас угрозу. Чьих укусов стоит опасаться наибольше?

Оса

Наверное, каждого из нас в детстве жалила оса. Однако не стоит терять бдительность, поскольку укус осы может стать сильным аллергеном и вызвать анафилактический шок. Помимо этого, их укусы очень болезненны. Чтобы избежать такой проблемы, обязательно используйте резкие духи и носите светлую одежду. 

Муха

Укус мухи нужно обязательно обработать спиртовым раствором. Дело в том, что их жало переносит более 70 болезней. Поэтому при первых же очевидных симптомах укуса обязательно доставайте спирт для дезинфекции.

Слепни

При укусе слепень может служить механическим переносчиком заболеваний, передающихся с кровью, – сибирской язвы, туляремии, филяриоза. Симптомы могут быть следующие: боль, жжение, зуд, отек, покраснение, сочащаяся кровь из ранки. К счастью, защититься от их укусов достаточно просто. Нужно только регулярно использовать репеллент. 

Клещи

Самым мелких и коварным среди этих насекомых является клещ. Он может передать человеку возбудителей некоторых заболеваний, таких как, например, болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) или клещевой энцефалит. После прогулок в парке или на природе обязательно осмотрите свое тело, если обнаружили клеща - обратитесь к врачу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как уберечься летом от энцефалита и болезни Лайма. 


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Источник: https://kolobok.ua/sovershenno-dekretno/moms-lifekhaki/1859607-budte-ostorozhny-kakie-nasekomye-naibolee-opasny-letom
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