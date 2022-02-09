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Больничные без визита к врачу: зачем Минздрав это разрешил

Украинцы с симптомами COVID-19 или гриппа смогут открыть больничный в дистанционном режиме

сегодня, 15:26
Автор:

Людмила Слободенюк
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Теперь в Украине изменили порядок выдачи больничных. В том случае, когда у человека появляются симптомы гриппа или коронавируса, ему не обязательно идти на прием к своему семейному врачу для открытия больничного. Теперь это можно сделать только по одному звонку. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает портал "Комментарии".
В случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или простуды – пациент может просто позвонить своему врачу и получить рекомендации по лечению. Кроме этого, медикам разрешили предоставлять таким пациентам без очного приема больничные, продолжительностью 5 дней.

Больничные без визита к врачу: зачем Минздрав это разрешил

Дистанционный больничный в Украине. Фото из открытых источников

"После консультации врач может создать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней. Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен прийти на личный прием для продления срока своей нетрудоспособности", — пояснили в министерстве.
В настоящее время соответствующее решение уже оформили в качестве приказа Минздрава и его зарегистрировали в Минюсте. Таким образом, в министерстве пытаются снизить нагрузку на врачей. А также, по мнению чиновников, тогда больные люди смогут лечиться дома и не подвергать других заражению, идя на очный прием к врачу. Раньше на прием к семейному врачу, чтобы открыть больничный, должны были идти даже те, у кого на руках был положительный тест на коронавирус.
Напомним, с 1 октября в Украине действуют электронные больничные. После оформления заключения врача о временной нетрудоспособности, информация попадает в систему E-health и в Пенсионный фонд. Далее аавтоматически формируется документ, по которому начисляются выплаты.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/312402227580667
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