Больничные без визита к врачу: зачем Минздрав это разрешил

Теперь в Украине изменили порядок выдачи больничных. В том случае, когда у человека появляются симптомы гриппа или коронавируса, ему не обязательно идти на прием к своему семейному врачу для открытия больничного. Теперь это можно сделать только по одному звонку. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает портал "Комментарии".

В случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или простуды – пациент может просто позвонить своему врачу и получить рекомендации по лечению. Кроме этого, медикам разрешили предоставлять таким пациентам без очного приема больничные, продолжительностью 5 дней.

Дистанционный больничный в Украине. Фото из открытых источников

"После консультации врач может создать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней. Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен прийти на личный прием для продления срока своей нетрудоспособности", — пояснили в министерстве.

В настоящее время соответствующее решение уже оформили в качестве приказа Минздрава и его зарегистрировали в Минюсте. Таким образом, в министерстве пытаются снизить нагрузку на врачей. А также, по мнению чиновников, тогда больные люди смогут лечиться дома и не подвергать других заражению, идя на очный прием к врачу. Раньше на прием к семейному врачу, чтобы открыть больничный, должны были идти даже те, у кого на руках был положительный тест на коронавирус.