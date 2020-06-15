Более 8 млн заболевших COVID-19: неожиданные изменения в антирейтинге

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Антон Корнилов
На момент публикации число заболевших коронавирусом Covid-19 в мире превысило 8
миллионов человек и достигло 8 036 933. Из них 436 473 человека
умерли, еще 4 152 683 выздоровели, а 3 447 777 продолжают
болеть по всему миру. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.
Первая тройка лидеров остается неизменной: США, Бразилия и
Россия, где заболели 2 166 796, 867 882 и 537 210 человек
соответственно. Хотя еще около двух месяцев назад в лидерах были совсем другие
страны, такие как Испания, Италия и другие.
На четвертом месте в антирейтинге по числу заболевших
оказалась Индия, где заболели 336 185 человек, а умерли 9590. Далее в
списке Великобритания (296 857), Испания (291 008) и Италия (236 989).
Закрывают первую десятку антирейтинга Перу (229 736), Иран (189 876)
и Германия (187 843).
Как сообщал портал "Комментарии", в понедельник, 15 июня, в Украине начался новый этап смягчения карантина, в ходе которого открыли все
пункты пропуска в оккупированный Крым из Херсонской области и частично
возобновили междугороднее и авиасообщение.
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