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Более 8 млн заболевших COVID-19: неожиданные изменения в антирейтинге

Почти 3,5 млн человек продолжают болеть коронавирусом по всему миру

сегодня, 19:15
Автор:

Антон Корнилов
Более 8 млн заболевших COVID-19: неожиданные изменения в антирейтинге

На момент публикации число заболевших коронавирусом Covid-19 в мире превысило 8 миллионов человек и достигло 8 036 933. Из них 436 473 человека умерли, еще 4 152 683 выздоровели, а 3 447 777 продолжают болеть по всему миру. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Первая тройка лидеров остается неизменной: США, Бразилия и Россия, где заболели 2 166 796, 867 882 и 537 210 человек соответственно. Хотя еще около двух месяцев назад в лидерах были совсем другие страны, такие как Испания, Италия и другие.

На четвертом месте в антирейтинге по числу заболевших оказалась Индия, где заболели 336 185 человек, а умерли 9590. Далее в списке Великобритания (296 857), Испания (291 008) и Италия (236 989). Закрывают первую десятку антирейтинга Перу (229 736), Иран (189 876) и Германия (187 843).

Как сообщал портал "Комментарии", в понедельник, 15 июня, в Украине начался новый этап смягчения карантина, в ходе которого открыли все пункты пропуска в оккупированный Крым из Херсонской области и частично возобновили междугороднее и авиасообщение.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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