Более 2 млн заболевших в США и 7,5 млн заболевших в мире: статистика коронавируса за сутки

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Антон Корнилов
На момент публикации коронавирусом Covid-19 по всему миру заболели 7 548 463
человека, из которых 421 849 пациентов умерли, а еще 3 824 709 выздоровели.
Таким образом, еще более 3,3 миллиона человек продолжают болеть коронавирусом
по всему миру. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.
Несменным лидером по числу заболевших коронавирусом с
большим отрывом остаются США, где заболели уже более 2 миллионов человек, а
именно 2 083 317. Из них 115 884 пациента умерли, а еще 811 394
выздоровели. Таким образом, 1 156 039 продолжают болеть.
На втором месте в мире по числу заболевших остается
Бразилия, где заболели коронавирусом 787 489 человек, из которых 40 276
пациентов умерли, а еще 396 692 выздоровели. Таким образом, 350 521 продолжают
болеть.
Третье место в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом
Covid-19 остается у
России, где заболели 502 436 человек. Из них, по официальным данным, всего
6532 человека умерли.
Как сообщал портал "Комментарии", главный санитарный врач и
заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил рекордную статистику заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине за сутки.
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