Более 2 млн заболевших в США и 7,5 млн заболевших в мире: статистика коронавируса за сутки

На момент публикации коронавирусом Covid-19 по всему миру заболели 7 548 463 человека, из которых 421 849 пациентов умерли, а еще 3 824 709 выздоровели. Таким образом, еще более 3,3 миллиона человек продолжают болеть коронавирусом по всему миру. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Несменным лидером по числу заболевших коронавирусом с большим отрывом остаются США, где заболели уже более 2 миллионов человек, а именно 2 083 317. Из них 115 884 пациента умерли, а еще 811 394 выздоровели. Таким образом, 1 156 039 продолжают болеть.

На втором месте в мире по числу заболевших остается Бразилия, где заболели коронавирусом 787 489 человек, из которых 40 276 пациентов умерли, а еще 396 692 выздоровели. Таким образом, 350 521 продолжают болеть.

Третье место в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом Covid-19 остается у России, где заболели 502 436 человек. Из них, по официальным данным, всего 6532 человека умерли.

Как сообщал портал "Комментарии", главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил рекордную статистику заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине за сутки.

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