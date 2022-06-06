Мать пленного оккупанта рассказала, зачем отправила сына воевать в Украину

Мать пленного оккупанта на собственном примере показала, к чему приводит ежедневное оболванивание россиян пропагандой. Она заявила, что россияне едут в Украину, чтобы раз и навсегда покончить с "нацизмом", который якобы теперь процветает в Украине, а еще потому что Россия должна была ударить на опережение, чтобы не дать Украине пойти войной на РФ. Как передает издание "Комментарии", свое мнение россиянка высказала во время видеоразговора с украинцами.

Разговор с матерью пленного оккупанта. Фото: скриншот

На уточняющий вопрос, в чем именно русские увидели в Украине "нацизм" и какие его проявления, кроме каких-то татуировок, россиянка ничего ответить не смогла, отметив, что в России достаточно фактов, чтобы так считать.

При этом женщина заявила, что "нацизм генетически не присущий россиянам", но совсем другое дело – украинцы.

Опять же, на уточняющий вопрос, что война идет на территории Украины, а не России и, что это русские пришли убивать украинцев, а не наоборот, женщина заявила, что так произошло, потому что, наверное, украинцы не успели первыми прийти в Россию. Россиянка также уверена, что Украина планировала напасть на РФ, но "не успела", российское руководство среагировало оперативнее.

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