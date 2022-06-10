Мариуполю и его жителям угрожают дизентерия и холера: подробности

Оккупированный русскими захватчиками город оказался под большой угрозой возникновения очень опасных инфекционных болезней, от которых могут погибнуть тысячи истощенных войной его городских жителей уже в этом году.

Мариуполю и его жителям угрожает эпидемия (фото из открытых источников)

Так высказывают свои предупреждения медики и даже представители разведки: Мариуполю грозит возможная вспышка таких инфекционных заболеваний, как холера, дизентерия и другие.

Об этом сообщил городской голова оккупированного города Вадим Бойченко.

Как аргументирует городской чиновник, в городских кварталах Мариуполя каждый день становится хуже так называемая эпидемическая ситуация. Увеличение инфекционных заболеваний, как правило, провоцирует несколько факторов. В первую очередь это массовые могилы погибших, которые расположены по всем жилым городским кварталам. Также южная жара летом и осадки тоже усугубляют эпидемическую ситуацию.

"Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом сегодня говорят наши врачи и это подтверждает британская разведка. Нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров массовой эвакуации людей из города пока не поздно", — предупреждает Вадим Бойченко.

При этом, в оккупированном городе захватчики выдают местным жителям пенсию российскими рублями. Наличные деньги привезли забронированными автомашинами. Как говорят кафиры, в Мариуполе зарегистрировались почти 47 тысяч пожилых людей. Но, как сообщают украинские источники, около 10 тысяч горожан принципиально не берут российские пенсионные деньги. Сумма российской пенсии для мариупольцев составляет 2,6 тысячи гривен.

Важно, что "Комментарии" информировали о том, что На видео показали, как выглядит популярный курорт южной Украины под оккупацией.

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