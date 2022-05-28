logo

BTC/USD

28826.25

ETH/USD

1763.06

LTC/USD

62.51

USD/UAH

36.60

EUR/UAH

38.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией 94-й день войны: где враг пытался наступать и где отступил
commentss НОВОСТИ Все новости

94-й день войны: где враг пытался наступать и где отступил

Российские оккупанты проводят наступательные действия на многих направлениях

сегодня, 08:45
Автор:

Мокрик Анастасия
Поделитесь публикацией:

28 мая начались 94-е сутки войны, которую рф развязала против Украины. В Генштабе ВСУ рассказали, какая сейчас в целом обстановка на разных направлениях. 

94-й день войны: где враг пытался наступать и где отступил

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, враг проводит активные наступательные действия в Донецком направлении. По информации источника, российские оккупанты продолжают огневое поражение наших подразделений вдоль линии соприкосновения. Также отмечается,  что интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации увеличилась. 

В Лиманском направлении со стороны оккупантов продолжаются обстрелы из РСЗО и минометов в районах Озерного и Диброва. Враг пытается закрепиться в районе н.п. Лиман. 

Также захватчики попытались наступать в районе населенного пункта Пасека, что в Харьковской области. Однако не имея успеха отошли. 

Наступательные и штурмовые действия проводились российскими военными в районах селенных пунктов Васильевка, Камышеваха, Нагорное, Видродження. По данным Генштаба ВСУ, враг успеха не имел и потому отошел. 

Отмечается, что оккупанты отступили в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка, понеся при этом значительные потери в результате действия украинских воинов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что президент Владимир Зеленский рассказал о тяжелых боях за Лиман и Северодонецк и признал, что сейчас ситуация на линии фронта является очень сложной. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что журналисту Юрию Бутусову запретили посещать воинские части на передовой. Эксперты проанализировали ситуацию и высказали свое мнение по этому поводу. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!