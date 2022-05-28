94-й день войны: где враг пытался наступать и где отступил

28 мая начались 94-е сутки войны, которую рф развязала против Украины. В Генштабе ВСУ рассказали, какая сейчас в целом обстановка на разных направлениях.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, враг проводит активные наступательные действия в Донецком направлении. По информации источника, российские оккупанты продолжают огневое поражение наших подразделений вдоль линии соприкосновения. Также отмечается, что интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации увеличилась.

В Лиманском направлении со стороны оккупантов продолжаются обстрелы из РСЗО и минометов в районах Озерного и Диброва. Враг пытается закрепиться в районе н.п. Лиман.

Также захватчики попытались наступать в районе населенного пункта Пасека, что в Харьковской области. Однако не имея успеха отошли.

Наступательные и штурмовые действия проводились российскими военными в районах селенных пунктов Васильевка, Камышеваха, Нагорное, Видродження. По данным Генштаба ВСУ, враг успеха не имел и потому отошел.

Отмечается, что оккупанты отступили в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка, понеся при этом значительные потери в результате действия украинских воинов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что президент Владимир Зеленский рассказал о тяжелых боях за Лиман и Северодонецк и признал, что сейчас ситуация на линии фронта является очень сложной.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что журналисту Юрию Бутусову запретили посещать воинские части на передовой. Эксперты проанализировали ситуацию и высказали свое мнение по этому поводу.

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