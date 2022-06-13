110 сутки открытой войны России против Украины: главные выводы и прогнозы

Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что на сегодня имеем ширину фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы и может в июне пересечь границу в 40 тысяч своих погибших военных. Какие главные выводы можно сделать на 110-й день широкомасштабного российского вторжения? Какие прогнозы (варианты) дальнейшего развития ситуации?

Фото Генеральный штаб ВСУ

В ближайшие месяцы вероятность мирного урегулирования конфликта близка к нулю

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко делает следующие главные выводы:



"В первые полтора месяца войны Украина выстояла, российский блицкриг провалился. Россия даже вынуждена была вывести свои войска с севера Украины (Киевская, Сумская и Черниговская области). У россиян не хватает сил для наступления по всем фронтам. Поэтому последние два месяца они и сосредоточили свои усилия на Донбассе, пытаясь выйти на административные границы Донецкой и Луганской области, и на укреплении своих позиций на юге (Херсонская и Запорожская области). Но даже на Донбассе российские войска пытаются вести наступление в основном в районе Северодонецка и Лисичанска, а в последнее время и в направлении Славянска. При этом им не удалось достичь перелома в ходе военных действий".



Украинские войска, продолжает эксперт, не дают превосходящим силам противника существенно продвинуться вперед. К примеру, штурм Северодонецка продолжается уже около месяца.



"Однако у российской армии на участках наступления огромное преимущество в артиллерии и авиации, и это дает ей возможность пусть медленно, но постепенно продавливать оборону Вооруженных Сил Украины в Луганской области. Однако уже начинаются поставки артиллерии и боеприпасов для украинской армии от наших международных партнеров. И это постепенно будет увеличивать ресурсный потенциал ВСУ", – уверен Владимир Фесенко.



В связи с этим он прогнозирует усиление, и даже ужесточение боев на Донбассе, возможно и на отдельных участках на юге Украины, в ближайшие три месяца.



"Большие потери будут у обеих сторон, – считает эксперт. – Российская армия будет пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Если ей это удастся, и если у нее еще будет достаточно ресурсов (и преимущество в артиллерии и авиации над украинской армией), то россияне могут начать поэтапное наступление на Днепр, Николаев, Запорожье и Кривой Рог, вслед за этим и на Одессу. Украинская армия будет пытаться сдержать российское наступление. При этом главная задача не только и не столько удержать конкретные рубежи, сколько максимально измотать, обескровить и ослабить российскую армию, не дать возможности продолжить наступление на Днепр и на юге. По мере накопления военных ресурсов, украинская армия попытается перейти в контрнаступление хотя бы на отдельных участках, прежде всего, на юге и в Харьковской области".



Владимир Фесенко отмечает, что как минимум ближайшие три месяца будет доминировать война ресурсов. И преимущество будет у той стороны, у которой будет преимущество в объемах и качестве военных ресурсов.



"Переговорная ситуация вокруг войны России против Украины будет сложной и противоречивой. Германия, Италия и Франция продожат пытаться уговаривать и Путина и Зеленского пойти на некий компромисс ради прекращения войны. Но интересы и позиции обеих сторон войны прямо противоположны, и предмет (формат) компромисса просто отсутствует. К тому же обе стороны еще надеются решить свои политические задачи на поле боя. В этой связи в ближайшие месяцы вероятность мирного урегулирования конфликта близка к нулю", – предупреждает политолог.



Он подчеркивает, что и Россия, и Украина будут стремиться хотя бы к относительной победе – и к навязыванию своих условий (скорее де-факто, чем де-юре) противоположной стороне.

"Но если война зайдет в тупик и возникнет военное равновесие (соответственно – военные действия перейдут в позиционный формат, линия фронта стабилизируется, возникнет понимание, что полной победы не будет ни у одной стороны), то реальные переговоры могут возобновиться. Но договариваться будут не столько о мире (вероятность подписания всеобъемлющего мирного соглашения крайне мала, в силу принципиальной противоположности позиций сторон конфликта), а лишь о прекращении огня. Обе стороны в такой ситуации будут нуждаться в передышке и в накоплении сил, – говорит Владимир Фесенко. – Но это будет лишь пауза в войне, возможно, даже длительная. Риски возобновления войны в такой ситуации будут весьма велики".

Украина стоит перед угрозой тотального уничтожения – и инфраструктурного, и человеческого

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр (Олесь) Доний считает главным выводом, что Украина борется.



"Борьба была героической в первые дни, остается такой и сейчас, на 110-е сутки. Это наше упорство, стойкость, способность к борьбе стали неожиданностью как для агрессора – России, так и для многих наших союзников на Западе. При этом отношение союзников к происходящему постепенно меняется. Оно не статично. Статична лишь ненависть России к Украине, ее желание ликвидировать нашу государственность и ассимилировать украинцев, которых не удалось уничтожить", – акцентирует эксперт.



По его словам, на временно оккупированных территориях всё, что можно вывезти, россияне вывозят. А остальное готовы уничтожать.



"Агрессор использует тактику выжженной земли. Очевидно, беря в расчет опыт двух Чеченских кампаний. Как показал неудачный для россиян опыт первой кампании – заход бронетехники и солдат в города чреват огромными потерями. И может привести к поражению. Потому пошли другим путем – абсолютное уничтожение, несмотря на колоссальные потери гражданского населения, Грозного. По разным оценкам, там погибли около 100 тысяч человек. А россиянам потом удалось с нуля выстроить новый город. И, как не удивительно, найти определенное количество коллаборантов. После чего начать практику стирания из памяти населения того уничтожения, того геноцида, который принесла РФ в Чечню", – поясняет Александр Доний.



Сейчас, напоминает он, российская пропаганда обвиняет Украину в том, что она якобы восемь лет бесконечно обстреливала так называемые "ДНР" и "ЛНР". Однако же там потери – человечески и инфраструктурные – в десятки, сотни раз несопоставимо с тем, что сделала Россия в Чечне.



"И такая тактика – уничтожение инфраструктуры, поиск коллаборантов и смена памяти – оказалась действенной. Соответственно, РФ применяет ее в Украине, – отмечает эксперт. – В этом плане для Украины на 110-й день широкомасштабного российского вторжения ситуация не изменилась с точки зрения необходимости сопротивления. И мы его продолжаем. Но дело в том, что россияне могут продолжать агрессию месяцами. Годами. Как минимум до смерти Путина. И это означает, что Украина стоит перед угрозой тотального уничтожения – и инфраструктурного, и человеческого. Пока внимание политикума и общественности сконцентрирована на Западе с призывом помогать нам оружием. Я же постоянно обращаю внимание, что оружия уже недостаточно, тем более, что Запад его предоставляет очень медленно. Дело в том, что в Европе численность вооружения меньше, чем в России, которая может пускать в ход и устаревшее вооружение (и делает это). С моей точки зрения – мало требовать оружие. Украина должна ставить вопрос перед Западным сообществом о превентивном военном ударе (обращаясь, в первую очередь, к таким мощным членам НАТО как США, Великобритания) по РФ. Именно военный удар. Иначе Украине будет крайне тяжело".



Александр Доний признался, что понимает, насколько это фантастическая сейчас идея для восприятия Запада, который опасается угрозы Третьей мировой войны, в том числе в ядерном виде. Но иначе, предупреждает он, придется признать, что Украине – как минимум до смерти Путина – придется на своей территории вести военные действия. Страдая за весь мир.

"Подчеркиваю, пока идея превентивного удара по РФ со стороны Запада выглядит фантастичной. Но Запад, как я отмечал, по отношению к этой войне – не статичен. Позиция постепенно меняется. И если будет понимание, что РФ угрожает не только Украине, но и всем миру, что война может продолжаться годами, а то и десятилетиями, множа кризисы, возможно, постепенно Западный мир начнет готовиться к мысли о необходимости нанесения ударов по России, включая физическое уничтожение Путина", – резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", военный эксперт считает, что быстрого прорыва на подступах к Херсону не будет.

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