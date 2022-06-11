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108-й день войны: на одном из направлений враг готовит войска к наступлению

Ситуация на фронте на 11 июня

сегодня, 08:45
Автор:

Анастасия
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Сегодня начались 108-е сутки войны в Украине. В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, какая сейчас ситуация на разных направлениях и где оккупанты готовятся к наступлению. 

108-й день войны: на одном из направлений враг готовит войска к наступлению

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, по информации источника, российские захватчики на данный момент сосредотачивают все основные усилия на подготовке войск к наступлению на Славянск. Оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Пасека — Богородичное. Отмечается, что враг имеет успех и совершает попытки закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

На Лиманском направлении российские военные сейчас занимаются перегруппировкой войск, а также пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Это делается с целью подготовки к наступлению на Славянск, а также Северск. 

Также в Генштабе сообщают, что на Северодонецком направлении оккупанты проводят наступление в направлении Новотошковское – Орехово, имея частичный успех. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что Арестович впервые назвал общее количество потерь Украины в войне и раскритиковал союзников. Так, по словам советника Офиса президента, в самом начале войны Украина теряла до 100 своих защитников за сутки. Однако в то же время потери рф были буквально в 10 раз больше. При этом Арестович упрекнул Запад в медленных поставках оружия, поскольку из-за этого Украина не может решить проблему с наступлением. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Беларуси школьников готовят к войне, проводя обучения по стрельбе из "лопаты", а также по рытью окопов. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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