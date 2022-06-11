108-й день войны: на одном из направлений враг готовит войска к наступлению

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Анастасия
Сегодня начались 108-е сутки войны в Украине. В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, какая сейчас ситуация на разных направлениях и где оккупанты готовятся к наступлению.
Война в Украине. Фото - из открытых источников
Так, по информации источника, российские захватчики на данный момент сосредотачивают все основные усилия на подготовке войск к наступлению на Славянск. Оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Пасека — Богородичное. Отмечается, что враг имеет успех и совершает попытки закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.
На Лиманском направлении российские военные сейчас занимаются перегруппировкой войск, а также пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Это делается с целью подготовки к наступлению на Славянск, а также Северск.
Также в Генштабе сообщают, что на Северодонецком направлении оккупанты проводят наступление в направлении Новотошковское – Орехово, имея частичный успех.
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