101 сутки полномасштабной войны: какая ситуация на фронтах



















Продолжаются 101 сутки с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщают в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



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На Харьковщине еще продолжаются бои, колонны техники рф двигались в направлении Шиповатого. Оккупанты обороняют свои позиции в области и обстреливают из артиллерии позиции ВСУ в районе Глубокого, Русских Тишек, Старого Салтива и Черкасских Тишек. Ракетами россияне обстреляли объект транспортной инфраструктуры возле Мохнача в Змиевском районе.



На востоке оккупанты били по Грушувахе, Татьяновке и Дибровному, штурмовали позиции украинских защитников в направлении населенного пункта Богородичное, но были отброшены. Под Вернопольем россияне тоже понесли потери.



На Донецком направлении позиции ВСУ вдоль фронта армия рф обстреливает из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, авиации и пытается прорвать оборону на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Северодонецке продолжаются уличные бои, россияне несут потери, усиливаются, но продолжают штурмовать город. Пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост.

Наступление россиян по направлению к Устиновке было провальным, также ВСУ отражают атаки оккупантов на Бахмутском направлении. Возле Лимана, в районе Старого Каравана, оккупанты пытаются захватить часть левого берега реки Северский Донец.

На восточном фронте украинские военные уничтожили один вражеский танк, одну артиллерийскую систему, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Также подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПлА Элерон и два БПлА типа Орлан-10.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов. В результате этих обстрелов погибли четверо гражданских (среди них один ребенок), еще трое получили ранения.

На юге оккупанты обороняются и обстреливают позиции ВСУ. В Херсонской области нарастает партизанское сопротивление. Командование россии в регионе ездит в бронемашинах с охраной.



Россияне нанесли удар с пары вертолетов Ка-52 по украинским позициям. Потерь нет. Украинские два Су-25 совершили атаку скопления врага под Ивановкой и в районе Солдатского и Давыдова Брода. Оккупанты в район Херсона подтянули до 4 самоходных орудия большой мощности типа "Пион". Николаев под обстрелами из ствольной тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, пострадавших среди гражданских за сутки нет.

Силы ПВО сбили четыре ракеты, летевшие с подлодки возле Крыма — одну над Одесской областью, три над Николаевской. ВСУ уничтожили 19 рашистов, гаубицу "Мста-Б", три самоходных орудия "Гиацинт-С" и состав боеприпасов врага, остальные потери уточняются.

Как писал портал "Комментарии", эксперты рассказали, какой будет ситуация на фронтах в ближайшие недели.



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