Кульминация битвы за Донбасс: почему РФ важно захватить Северодонецк – что происходит на фронте

Украинские военные "держат" Северодонецк, но с каждым днем это все труднее делать. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию в Северодонецке и касательной всей битвы за Донбасс.

Северодонецк. Фото: из открытых источников

Северодонецкий выступ – это в какой-то мере гамбитная операция

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов размышляет так:

"Как напомнил в недавнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский – любая война заканчивается переговорами. Они могут быть в разной форме. Начиная с перемирия – и заканчивая жесткими формами капитуляции. Всё зависит от того, какие карты будут на руках у сторон, садящихся за эти переговоры. Поскольку РФ признала так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей, соответственно, перед выходом на мирные переговоры россияне считают, что им нужно контролировать всю эту территорию. Потому что одно дело, когда мы на переговорах будем вести разговор о том, что Россия хочет сохранить за собой Донбасс (подразумевая те территории, что она контролирует сейчас), а совсем другое – когда РФ выйдет на границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому россияне в значительной мере зациклились на битве за Донбасс".

Комментируя, почему россияне так упорно, не взирая на потери, штурмуют Северодонецк и Лисичанск, эксперт напомнил: с тех пор, как война приобрела фронтальные формы, ключевым моментом является борьба за выступы. Вспомнить ту же Курскую дугу, когда немцы хотели сдавить Курский выступ.

"Сейчас на фронте со стороны украинской армии образовался Северодонецкий выступ. И самые примитивные, простые принципы и стратегии говорят о том, что этот выступ надо срезать. Чем россияне и занимаются. Борьба в выступе, когда вы защищаете выступ, это крайне тяжелая операция была во всех войнах. Но вот уже на протяжении двух месяцев, украинская армия сдерживает российские войска на Донбассе. Конечно, тяжело. Кое-где приходится отступать. Но не факт, что россиянам удастся захватить Северодонецк и Лисичанск", – отмечает Виктор Савинов.

Но, продолжает он, даже если удастся – это будет лишь частный успех, который на ход войны не повлияет.

"Это будет не стратегический, а тактический успех, вероятность которого, подчеркиваю, на сегодняшний момент для россиян – менее 50%. Поэтому переживать по поводу событий в Северодонецке и Лисичанске с точки зрения всей стратегической обстановки на фронте, по большому счету, не стоит, – считает эксперт. – В шахматах есть такое понятие как гамбит, когда мы жертвуем чем-то ради чего. Северодонецкий выступ – это в какой-то мере гамбитная операция. Опасная. Но зато мы четко знаем, где русские атакуют и с какой целью. Легко читаются планы российской армии. И стратегически мы их переигрываем".

Для россиян захват Северодонецка важен с политической точки зрения

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев подчеркивает, что в Северодонецке идут ожесточенные бои. Как в жилой застройке, так и в районе так называемой Промзоны.

"Сообщения некоторых журналистов, что мы якобы не контролируем Северодонецк – не соответствуют действительности. Порой это даже политический пиар. Промзона занимает по разным оценкам от 40 до 50% территории Северодонецка. Соответственно, контроль ВСУ над ней и рядом жилых районов говорит о том, что примерно половина города не захвачена, – поясняет эксперт. – Городские бои – это бои высокой интенсивности, с переходом отдельных улиц и зданий из рук в руки. Отследить конкретного линию разделения противоборствующих сторон в таких условиях крайне сложно".

При этом, отмечает Дмитрий Снегирев, ВСУ удалось провести ряд контратак. Как в Северодонецке, так и в районах Тошковки и Врубовки. Это не позволило противнику провести оперативное окружение нашей группировки войск возле Северодонецка и по линии Золотое-Камышеваха-Горское.

"Для россиян захват Северодонецка важен с политической точки зрения. Во-первых – это областной центр на подконтрольной Украине части Луганщины. Во-вторых, задачей второго этапа так называемой "спецоперации" агрессора, который был начат еще 22 апреля, является выход на админграницы Луганской и Донецкой областей. И взятие облцентра Луганщины (в Донецкой области эти функции сейчас у Краматорска) свидетельствовало бы о достижении некой политической цели россиян", – поясняет Дмитрий Снегирев.

Сама же так называемая "спецоперация", продолжает он, имеет цели оттеснения ВСУ с территории Луганской и Донецкой областей ради создания сухопутного коридора в Крым и последующего возможно вхождения псевдореспублик в состав РФ.

"Ранее были неоднократные заявления россиян о взятии Северодонецка под свой полный контроль. Но на данный момент говорить об этом не приходится. Кстати, изменилась и риторика росСМИ и местных коллаборантов. В последнем интервью главаря "ЛНР" Пасечника информагентству ТАСС он четко заявил, что конкретных временных сроков касательно взятия Северодонецка и захвата всей территории Луганской области – нет. Это признание боеспособности ВСУ и не способности российских оккупантов сломить сопротивление защитников Украины", – акцентирует эксперт.

По его словам, ситуация на Луганщине крайне сложная. На отдельных участках фронта соотношение войск 1 к 7, 1 к 10 в пользу РФ. Используется тактика продавливания украинской обороны. Тактика Второй мировой.

При этом, отмечает эксперт, можно говорить об изменении тактики оккупационной армии. Ранее они пытались создать оперативное окружение группировки ВСУ по линии Харьков-Купянск-Славянск. А теперь перешли к локальным "котлам", к тактике "малых ножниц". К созданию небольших окружений, как в районе Золотого, Камышевахи и Горского, а также Северодонецка и Лисичанска.

"Однако, как видим, данная тактика также провалилась, – подчеркивает Дмитрий Снегирев. – Еще одно изменение тактики агрессора: если ранее россияне шли в лобовые атаки (так было при взятии Попасной, Рубежного), то сейчас ставка сделана на фланговые охваты позиций украинских войск. С этим связано и определенное напряжение на т.н. Попаснянском выступе. Противнику удалось там продвинуться на расстояния около 10 км вглубь территории. Но путем введения дополнительных резервов ВСУ удалось локализовать данную угрозу".

Эксперт акцентирует, что основная задача гарнизонов Северодонецка и Лисичанска – максимально сковать подразделения противника, дав возможность нашим воинам проводить успешные контрнаступления на других участках фронта.

"То, что сейчас происходит на территории Херсонской и Харьковской областей. Плюс – подобные сковывание сил противника дает нам время для создания эшелонированной обороны в Донецкой области и на других критических направлениях. И главное – выиграть время для получения новых видов вооружений. В первую очередь речь о РСЗО, которые кардинально могут изменить ход войны в нашу пользу", – констатирует Дмитрий Снегирев.

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