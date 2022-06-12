Кровавый день россии: какие провокации готовит враг в Херсонской области

Российские оккупанты действуют по тому же принципу, который уже не единожды применяли на территориях, которые им удается контролировать. В Херсонской области войска рф организовали празднование дня россии и готовят провокационные обстрелы скоплений людей. После того, как будет много жертв и раненых россияне пригонять съёмочные группы, снимут все и обвинят в этом ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Отмечается, что оккупанты уже анонсировали, что программа праздничных мероприятий по случаю дня россии у них запланирована на весь день, в торжествах должны принимать участие обычные граждане, которые остались жить в оккупации.

В сводке отмечается, что российские военные продолжают укреплять линии соприкосновения, а также постоянно пытаются психологически давить на население, пытаясь убедить людей, что российские войска в Херсонской области останутся и никуда не уйдут, заставляют принять людей, как они говорят новую реальность.

Россияне распространяют фейковую информацию о том, что в Херсонской области все больше желающих отказаться от украинского гражданства и получить российские паспорта. Якобы, по данным оккупантов, в день по 4000 человек получают российские паспорта. В сводке подчеркивают, эт о лживая информация. На самом деле примерно 20 жителей Херсона, в основном близких к самим коллаборантам согласились получить российские паспорта. Остальные граждане Украины игнорируют этот шаг от оккупантов.

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