Кремль перетасовывает "органы власти" "ЛДНР": с чем это связано – к чему идет подготовка

В "органы власти" так называемой "ДНР" одного за другим назначают российских управленцев. Так, новым "главой правительства ДНР" стал Виталий Хоценко, до последнего времени работавший директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромышленности РФ, где курировал взаимодействие с регионами. Его замами стали также российские чиновники – Солнцев и Костомаров. Аналогичные перемены происходят и в т.н. "ЛНР". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с чем это может быть связано.

Оккупация Донбасса. Фото: из открытых источников

Тут разыгрывается либо сценарий интеграции оккупированного Донбасса в состав России, либо подготовка спланированного отхода

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович предполагает, что все ротации, которые сейчас происходят в руководстве так называемых "ДНР" и "ЛНР", где появляются конкретно представители РФ (люди, которые не просто имеют российское гражданство, но и работали в органах государственной власти), может иметь целью ряд причин.

"С одной стороны, это может быть связано с тем, что перед временно оккупированными территориями, по мнению российского руководства, стоят некие новые вызовы. Например, несколько увеличился их масштаб. Там продолжают заявлять о необходимости выхода админграницы Донецкой и Луганской областей. И, видимо, те люди, которые работали в так называемых администрациях, не справлялись с новыми задачами. Не могли обработать тот объем вызовов, который перед ним встал. Поэтому задействован кадровый десант из России, – поясняет эксперт. – И это, безусловно, свидетельствует о том, что сценарий присоединения этих территорий непосредственно к РФ на сегодняшний день рассматривается Кремлем достаточно серьезно. В этом смысле показательно заявление того же нового "главы правительства ДНР" Хоценко, что одной из своих задач на этом посту он видит унификацию законодательства "республики" с законодательством РФ".

Впрочем, продолжает Игорь Рейтерович, не факт, что интеграционный сценарий будет реализован. Новоназначенные люди могут выполнять другую задачу.

"В отличие от местных, они не связаны узами с данным регионом. И, например, могут заниматься окончательным вывозом с той территории оставшихся ресурсов. Полезные ископаемые, остатки промышленности, культурных и прочих ценностей. Это при условии, что россияне не рассчитывают данные территории официально интегрировать", – подчеркивает эксперт.

Если же именно интеграция рассматривается как основной сценарий, новоявленные чиновники должны подготовить соответствующую почву, считает он. В том числе организовать проведение так называемого референдума о вхождении псевдореспублик в состав РФ.

"Так что тут разыгрывается либо сценарий интеграции оккупированного Донбасса (при условии, что его удастся оккупировать полностью) в состав России, либо подготовка спланированного отхода (на всякий случай, если россияне будут нести серьезные потери в битве за Донбасс). Какой из вариантов будет доминировать, думаю, мы узнаем уже скоро", – констатирует Игорь Рейтерович.

Основные башни Кремля пытаются как-то повлиять на обезумившего диктатора

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что забрасывание ЛДНРии российскими чиновниками делается сейчас для цементирования позиций рф в регионе.

"Чиновники из местных – они в определенной мере зависимы от местного населения. И им сложно пояснить, почему почти всю филармонию перестреляли, мобилизовав в качестве "пушечного мяса" скрипачей да тромбонистов. Почему улучшения жизни нет, а увеличение обстрелов – есть. Почему с начала широкомасштабного вторжения РФ для "защиты республик", там стало так много вдов и матерей, потерявших детей… Оккупированная часть Донбасса в страшной депрессии. Потому так важны пришельцы из России. Они варяги, у них нет социальных связей с местными жителями, они могут давать любые указания, выполнять любые приказы Кремля, даже если они не по нраву тем, кто сам же и призывал "русский мир". В условиях открытой войны – прагматичное, скажем так, решение", – размышляет аналитик.

По его мнению, в Кремле еще не решили, присоединять ли Донбасс (в том или ином виде) к РФ.

"Это может быть плохим "завещанием Путина". А если не весь Донбасс захватят? К примеру, Северодонецк захватят, но потом выдохнутся. И те же Лисичанск, Славянск, Краматорск окажутся недосягаемыми целями. Но даже если случится малореальное – и россияне с остатками оставшихся в живых жителей ОРДЛО захватят весь Донбасс (то же самое касается Запорожской и Херсонской областей), они могут получить патовую ситуацию, – прогнозирует Виктор Бобыренко. – Мы вскоре получим достаточно вооружения, чтобы начать, перегруппировавшись, отвоевывать свои территории. Но если Московия к тому времени проведет там псевдореферендумы, то, по их логике – это уже русская земля. И по их военной стратегии – они могут для защиты "своего" применить ядерное оружие. И что – применят? Развяжут ядерную войну, по поводу чего уже были максимально жесткие предупреждения? Путину то и так гаплык – он умирает. Но надо ли это остальным россиянам? Именно поэтому, думаю, основные башни Кремля (там две группы – вокруг главы Совбеза Патрушева и вокруг главы Минобороны Шойгу) пытаются как-то повлиять на обезумившего диктатора. Потому что, какая бы из групп не пришла после Путина к власти, у нее будут проблемы. Потому что Путин завещал им Херсон и Донбасс как русскую землю. И как потенциальный курок для начала ядерной войны".

При этом эксперт считает, что в обозримом будущем захвата Донбасса, а уж тем более его присоединения к РФ – не будет. То же самое касательно Запорожской и Херсонской областей.

"К тому же, подобные псевдореферендумы создают опасный для самой России прецедент, – акцентирует Виктор Бобыренко. – Если РФ продолжит действовать по принципу "куда мы зашли – то и наше", то рано или поздно тот же Китай зайдет в Хабаровск или Благовещенск. Потому, думаю, Путина отговаривают от этого варианта. Понимая, что после него надо будет торговаться с Западом, с Украиной. Имея возможность сделать шаг назад. К примеру, оставить за собой (на тех или иных условиях) хотя бы Крым, отдав всё, что было захвачено после".

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