logo

BTC/USD

30307.45

ETH/USD

1874.98

LTC/USD

65.61

USD/UAH

36.60

EUR/UAH

38.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Контрнаступление ВСУ на Херсонщине поломало планы России, – ISW
commentss НОВОСТИ Все новости

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине поломало планы России, – ISW

Российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций и, вероятно, будут еще больше снижать приоритеты продвижения к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана

сегодня, 07:18
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россияне не ожидали резкого контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Теперь захватчики вынуждены корректировать свои планы по контролю оккупированных территорий на южном направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине поломало планы России, – ISW

Война в Украине. Фото: ОК ЮГ

Американские военные эксперты подтверждают, что 29 мая прошло для россиян с ключевой целью – добиться оккупации Северодонецка, но здесь их ждала серия неудач. Поэтому продвижение в этом направлении для РФ будет медленным.                                                   

Практически все российские силы, которым командование ставило цель – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей теперь вынуждено сконцентрировать все усилия, чтобы прорвать оборону ВСУ и взять Северодонецк.

Что касается юга Украины, то здесь россияне вовсе оказались растерянными. Они теперь переходят в оборону, что вынудит оккупантов забыть о контрнаступлении и попытке захватить новые территории.                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — российское командование уже знает, что совсем скоро на востоке Украины будет очень "горячо", но не потому что наступает календарное лето в Украине, а потому что ВСУ вскоре получат дальнобойные РЗСО типа Himars и M270. Именно поэтому командные пункты РФ переносят из Украины подальше в тыл, уже на территорию России.

Также издание "Комментарии" сообщало — военный эксперт назвал причину, почему России важно захватить Северодонецк.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-29
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!