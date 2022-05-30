Контрнаступление ВСУ на Херсонщине поломало планы России, – ISW

Россияне не ожидали резкого контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Теперь захватчики вынуждены корректировать свои планы по контролю оккупированных территорий на южном направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: ОК ЮГ

Американские военные эксперты подтверждают, что 29 мая прошло для россиян с ключевой целью – добиться оккупации Северодонецка, но здесь их ждала серия неудач. Поэтому продвижение в этом направлении для РФ будет медленным.

Практически все российские силы, которым командование ставило цель – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей теперь вынуждено сконцентрировать все усилия, чтобы прорвать оборону ВСУ и взять Северодонецк.

Что касается юга Украины, то здесь россияне вовсе оказались растерянными. Они теперь переходят в оборону, что вынудит оккупантов забыть о контрнаступлении и попытке захватить новые территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское командование уже знает, что совсем скоро на востоке Украины будет очень "горячо", но не потому что наступает календарное лето в Украине, а потому что ВСУ вскоре получат дальнобойные РЗСО типа Himars и M270. Именно поэтому командные пункты РФ переносят из Украины подальше в тыл, уже на территорию России.

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