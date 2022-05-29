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Коллаборанты раскрыли карты по «присоединению» Херсонщины к РФ: сколько у ВСУ есть времени

Коллаборанты собираются "присоединять" Херсонщину к РФ в следующем году и с "референдумом"

сегодня, 07:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Быстрой аннексии Херсонской области, как в случае с Крымом в 2014-м году, у оккупантов не вышло. Но от идеи "присоединить" область к территории РФ они не отказались, поняв лишь, что для этого нужно больше времени. Так, назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что подходящее время для "присоединения" Херсонской области к России может наступить в следующем году. Поводом для такого шага может послужить "референдум". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил коллаборант Кирилл Стремоусов, пишет "Reuters".

Коллаборанты раскрыли карты по «присоединению» Херсонщины к РФ: сколько у ВСУ есть времени

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Коллаборант отказался называть точные сроки или озвучивать точные планы по возможной аннексии Херсонской области, ответив лишь, что до осени о "присоединении" Херсонщины к России нет смысла говорить. Сейчас, мол, "власти" в области заняты тем, что "наводят порядок во всех сферах".

Ранее тот же Стремоусов заявлял, что у него есть информация о том, что президент России Владимир Путин выступит с инициативой о том, чтобы Херсонская область была включена в состав РФ без "референдума". Теперь же коллаборант резко изменил свою позицию, заявив, что народ все же должен будет сказать свое мнение.

Отметим, ранее в Кремле допускали присоединение Херсонщины к России, но только, если это будет проведено так же, как с Крымом в 2014-м году.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/pro-moscow-kherson-official-sees-decision-towards-next-year-joining-russia-2022-05-28/
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