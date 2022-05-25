Коллаборанты нацелились на вхождение в состав РФ еще одной области Украины

Так называемый "представитель местной администрации" Запорожья Владимир Рогов озвучил новый ожидаемый месседж Кремля, что область якобы желает быть в составе России. Как передает портал "Комментарии", слова коллаборанта тут же принялись цитировать российские пропагандистские издания, одно из которых "РИА Новости".

Владимир Рогов. Фото: из открытых источников

Рогов заявил, что область начинает придерживаться курса на строительство своего будущего вместе с Россией. О полном вхождении в состав РФ якобы будут думать, когда россияне полностью возьмут под контроль Запорожскую область.

При этом коллаборант уточнил, что жителей региона не привлекает перспектива быть "серой зоной", как и не привлекает строить свое будущее под вывеской очередной "народной республики". Область будет добиваться того, чтобы войти в состав России, как это было исторически.

Стоит отметить, что личность Владимира Рогова мало известна большинству украинцев, но, если покопаться в его биографии, то станет ясно, что у Рогова весьма сомнительное прошлое. Он соратник экс-нардепа Партии Регионов Олега Царева, который то и дело всплывает в российских СМИ, где восхваляет Россию. Раскачка "антимайдана" в Запорожье – это тоже дело рук Владимира Рогова. Он уже тогда активно продвигал тезисы о том, что Россия должна "освободить" Запорожье. В 2014-м году Рогов был постоянным гостем на российском ТВ, где его представляли, как главу "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидера движения "Славянская гвардия". Позже он стал одним из тех, кто активно поддерживал "ДНР" и "ЛНР". Ну, а с марта 2022 года он стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области".

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