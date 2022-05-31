Какие итоги мая в битве за Донбасс: что дальше задумал Путин – как сломать его планы

Русские оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются уличные бои, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Сводка генштаба ВСУ демонстрирует, что основные боевые действия ведутся на Донбассе, неспокойно также на юге. Что можно сказать по итогам мая, в котором началась так называемая Битва за Донбасс? Какие сценарии развития ситуации на фронте в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Россия попытается завершить в каком-то виде битву за Донбасс

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что в нынешней ситуации не стоит строить планы и прогнозы дальше, чем на одни сутки.

"Россия попытается завершить в каком-то виде битву за Донбасс, с попыткой выхода на административные границы Донецкой и Луганской области, поскольку именно такая политическая цель обозначена. И потери в данном случае для русских не имеют значения. После этого, скорее всего, наступит оперативная пауза для пополнения резервов", – предполагает эксперт.

Эта пауза, по его мнению, может быть использована Кремлем для попытки выйти на переговоры о фиксации полученного статус-кво.

"Наша задача – максимально сорвать этот сценарий, нанести врагу максимум возможных потерь и выиграть время для перехода в контрнаступление, которое, в свою очередь, зависит от скорости пополнения войск западной техникой. Таков предполагаемый сценарий, сроки реализации которого прогнозировать бессмысленно, – подчеркивает Денис Попович. – Но для тех, кто, может быть, еще мечтает о летнем отпуске на море – у меня плохие новости. О нем в этом году придется забыть".

Путин спешит, пытаясь показать Западу, что никакая помощь Украине извне не способна остановить агрессию России

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук так характеризует ситуацию:

"Чрезвычайно напряженная обстановка на Восточном и Южном фронтах русско-украинской войны говорит о том, что террористические московские войска получили приказ любой ценой отторгнуть от Украины эти ее территории. Путину нужно оккупировать всю территорию Донбасса, после чего он планирует перебросить свои войска на Харьковское, Одесское и Запорожское направления".

По мнению эксперта, после поражения под Киевом и на Черниговском направлении в Кремле учли эти уроки – и изменили тактику ведения боев на украинских территориях. Теперь оккупанты пытаются концентрировать превосходящие военные силы и технику на критически важных для них направлениях – и забрасывают трупами поля боев для того, чтобы медленно, но продвигаться вперед.

"Кроме того, Россия пытается захватить как можно скорее земли Донецкой и Луганской областей, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам о перемирии, необходимом Москве для перегруппировки своих сил, восстановлению военной техники и решению вопроса присоединения к РФ Донбасса, Херсонской и части Запорожской области. Подельники Путина прекрасно понимают, что время работает не на них, а увеличение поставок для Украины дальнобойных гаубиц, танков, самолетов и многого другого, что должно поступить по программе ленд-лиза из Соединенных Штатов, способно коренным образом изменить ситуацию в российско-украинской войне", – поясняет Виктор Каспрук.

Он акцентирует, что Путин спешит, пытаясь показать Западу, что никакая помощь Украине извне не способна остановить агрессию России по отношению к Украине. Что с ним нужно договариваться исключительно на его условиях.

"Кремль явно пытается о чем-то договорить с США, Европой, НАТО – пока в РФ не начались экономический коллапс и бунты населения, когда оно увидит, какие колоссальные потери нанесла эта война не только Украине, но и самой России. Попытки Москвы действовать на опережение после провальных последствий ее военной кампании в Украине очевидны для большинства принимающих решения политиков на Западе. Поэтому тактика советских войск времен Второй мировой войны – не считаться с какими-либо человеческими потерями – способна давать только временный результат", – отмечает эксперт.

Подводя итоги Битвы за Донбасс в мае, он считает, что РФ не удалось достичь там своей главной цели – полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей.

"Украинские солдаты и офицеры воюют мужественно, самоотверженно и главное соблюдая стандарты НАТО, к которым российские захватчики были явно не готовы. Поэтому, несмотря на сверхусилия российских террористов на Донбассе, они не взяли его под свой контроль, – акцентирует Виктор Каспрук. – Новая тактика московцев оказалась не столь эффективной, как рассчитывали в генштабе армии России".

Эксперт прогнозирует, что лето на Донбассе и других фронтах противостояния с агрессором будет очень жарким. Но враг, подчеркивает он, уже начал выдыхаться – и это главное.

"Россия сможет еще посылать новых резервистов. Но с каждой новой волной, их качество, подготовка и мотивация будут падать, – поясняет Виктор Каспрук. – А значит, агрессор не сможет получить стратегического преимущества. Тогда как поступление современной военной техники в Украину уже через месяц или полтора принесет определенные сдвиги в войне. И если военное оборудование будет доставлено в полном объеме и вовремя, то украинские войска способны сами пойти в наступление, зачищая территорию Украины от русских оккупантов. Конечно, трудно сказать, смогут ли ВСУ выйти к концу лета на территории, которые Украина контролировала до 23 февраля 2022 года. Но понятно одно – Путину не удался блицкриг не только по всей Украине, но и локальный блицкриг по Донбассу и Югу Украины. И вопрос времени, когда мы выйдем на позиции начала широкомасштабной войны. А уже тогда, при условии наших побед и роста проблем внутри страны-агрессора, Украина может начинать переговоры с Москвой по выводу российских войск из оккупированных Крыма и части Донбасса".

Украине жизненно необходимы РСЗО. Если они начнут поступать в нужном количестве на фронт – это может поменять ситуацию в лучшую сторону

Политтехнолог, один из защитников Украины Александр Кондратенко считает крайне важным, что в мае президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. Но сомневается в прогнозах типа – что с 15 июня ситуация кардинально поменяется, потому что Украина получит более мощное вооружение от США или прочих партнеров.

"В данный момент ситуация напряженная. Для россиян ключевым остается захват Северодонецка, Лисичанска – всей Луганщины. Для этого предпринимаются попытки окружения наших войск в той зоне. Агрессор бросил туда максимальные силы – и защитникам Украины приходится крайне сложно. Если оккупантам удастся захватить Луганскую область, далее следует ожидать усиления атак в Донецкой", – прогнозирует эксперт.

По его словам, он третий месяц видит войну изнутри. И уверен, что нам жизненно необходимы РСЗО. Если они начнут поступать в нужном количестве на фронт – это может поменять ситуацию в лучшую сторону, отмечает Александр Кондратенко. Разнеся тылы противника – вполне можно заставить его отступать.

"Есть надежда на дестабилизацию внутри самой РФ. Но вряд ли это возможно в ближайшие месяцы. Как и в целом летом, – говорит эксперт. – В последнее время качают информационное пространство касательно персоны главы российского Совбеза – Патрушева, которого некоторые прочат в преемники Путину. Скорее всего, действительно, хозяину Кремля (якобы из-за проблем со здоровьем) готовят замену. Но Патрушев для нас, мягко говоря, не лучший вариант. В отличие от Путина, бездумно бросившегося в полномасштабную войну с Украиной, Патрушев – достаточно продуманный человек".

Сыграть нам на руку могло бы открытие еще одного фронта против РФ, считает Александр Кондратенко. Но пока такового, увы, не просматривается.

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