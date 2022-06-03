Какая главная ошибка россии в битве за Луганскую область

В Луганской области продолжаются самые горячие бои. Оккупанты все еще контролируют большую часть города Северодонецк. Однако уличные бои там продолжаются и защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай и выразил надежду на скорое и успешное освобождение города от захватчиков.

Фото Телеграм Луганская ОВА

Военный эксперт Олег Жданов в эфире ТСН рассказал, в чем ошибка военного командования рф, пытающегося проводить атаки в Луганской области и выполнить приказ Путина по захвату области до 1 июля в рамках объявленной Кремлем "спецоперации".



Украинские войска успешно обороняются, а если и отходят на новые рубежи, то для сохранения наших военных. С другой стороны, перебазирование ВСУ добавляет проблем оккупантам, мы заставляем их начинать атаки наших оборонных позиций сначала и это при том, что они несут большие потери в технике и живой силе.

Даже если они вытеснят ВСУ из Северодонецка, то Лисичанск украинский и военные смогут спокойно выбивать врага с захваченных территорий, имея более выгодные позиции. У ВСУ есть плацдармы для бороны и наступления в Луганской области и можно планировать разные варианты контрнаступления. Например, наши военные смогут обойти Северодонецк и осадить город, заставляя оккупантов сдаваться.

У армии россии нет тактического плана, по мнению эксперта, и бои за Северодонецк – это политическая ошибка руководства. В этой "спецоперации" со стороны россии больше политики, чем войны. Выполняя приказы Путина оккупанты вынуждены идти в лоб и бросать на атаки большие ресурсы при том, что у них назревают солдатские бунты. Сейчас Украина удерживает оборону и у Кремля нет возможности объявить хотя бы какую-то победу.

Удачной называет украинскую тактику войны и Александр Мусиенко, руководитель Центра военных исследований.

"Цель в военной плоскости состоит в том, чтобы сделать невозможным для противника владение той или иной позицией, более выгодной по отношению к ВСУ. Их оттесняют с этих позиций, более выгодные позиции занимает ВСУ. Это дает возможность эффективнее проводить оборону территорий и создает плацдармы для будущих контратак", – говорит он.

Как сообщал портал "Комментарии", Минюст сообщил, сколько стоит содержание военнопленных России в Украине.







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