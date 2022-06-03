Как изменился фронт за 100 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину: что будет дальше

Сто дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Какие на данный момент можно сделать главные военные выводы и прогнозы для Украины, России и мира? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В очередной раз стало очевидно, что советская танковая школа проиграла западной

Военный эксперт Михаил Жирохов акцентирует, что сработала новая тактика обороны. Заключалась она в том, чтобы использовать украинские города как форпосты, города-крепости.

"Там легковооруженная пехота может сопротивляться противнику, который имеет тяжелое вооружение и превосходит по численности. Это оправдалось за первый период войны. Оборона Киева, Сум, Чернигова – тому подтверждение, – отмечает эксперт. – Не оправдалась российская (она же советская) теория молниеносного удара. Вариант Чехословакия-68 или Кабул-79. Когда сначала действуют воздушно-десантные войска, а потом уже идет основная армия".

По словам Михаила Жирохова, в очередной раз стало очевидно, что советская танковая школа проиграла западной. Танки советского образца, которые состояли на вооружении как Украины, так и России, показали свою беспомощность против современных противотанковых средств. Все мы видели фото танков без башен, горевших после применения тех же "Джавелинов".

"В очередной раз подтвердилась важность превосходства в воздухе. Украина не смогла его осуществить – исходя из начальных данных. У противника было намного больше авиации, к тому же, часть нашей уничтожили ракетные удары 24 февраля. Поэтом так тяжело складывается ситуация на донбасском фронте, где агрессор имеет преимущество в воздухе, – поясняет эксперт. – Россияне также подтвердили теорию времен Второй мировой войны, что артиллерия решает многое на поле боя. Американцы подтвердили свою теорию (на примере ВСУ) ведения мобильной, маневренной войны. Кода мобильные группы с противотанковым вооружением на легкой бронетехнике, а то и вообще на авто, наносят серьезный урон вражеским колонам снабжения, а когда получается – и частям, которые идут в походном порядке".

В обозримом будущем, отмечает Михаил Жирохов, всё будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем освоить западную технику. И насколько много ее будут нам предоставлять.

"В целом западное оружие по своим характеристикам лучше российского – и его наличие будет давать ВСУ большие преимущества. Но и количество в нынешних условиях имеет серьезное значение. Речь, прежде всего, об артиллерии, бронетехнике, системах ПВО. Если тех же современных артсистем будут, как сейчас, десятки на фронте, это ничего принципиально не изменит. А вот если сотни, а в будущем и тысячи – тогда да. Когда же нам говорят о поставках десяти пусковых установок, о 100 орудиях, это, учитывая потери, а также протяженность фронта (более 1 тысячи км) не приведет к кардинальному перелому", – резюмирует эксперт.

Украинская армия уже сейчас могла бы вести контрнаступательную операцию, если бы получила в необходимых объемах вооружение от союзников

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко важнейшим позитивным выводом по состоянию на 100 дней российского открытого вторжения называет то, что Украина выстояла, несмотря на желание агрессора подчинить нашу страну еще в марте. Мы поломали первоначальные планы Кремля.

"На начало лета под оккупацией около 20% украинской территории. Это трагедия, но это явно меньше, чем надеялся агрессора. Мы освободили Киевскую область, провели работу по деоккупации Сумской, части Харьковской и Херсонской, – отмечает эксперт. – Понятно, что РФ живет с мыслью о скором успешном завершении своих агрессивных действий на Донбассе. Планы о выходе на админграницы Донецкой и Луганской областей, по некоторым данным, должны быть осуществлены до 1 июля. Именно поэтому Россия сконцентрировала максимальные усилия узких фрагментах фронта. И пытается ломать нашу оборону. Однако, благодаря отваге украинских солдат и продуманным действиям командования, противник откровенно "буксует". А мы если и отходим на более укрепленные позиции – то делаем это с целью сохранить личный состав, а потом, получив соответствующее вооружение со стороны Запада, – контратаковать".

По мнению Игоря Чаленко, агрессор не намерен останавливаться на захвате всех территорий Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Если его не оставить – он пойдет дальше.

"Думаю, летом россияне максимально сконцентрируют удар на направлениях, где имеют сейчас некий успех. Потом дело подойдет к и новому отопительному сезону. Энергетические проблемы могут вынудить Украину идти на переговоры. Если нет, нас, очевидно, ожидает следующая фаза войны. С попытками оккупантов захватить Одессу, Николаев, Днепр. Возможны вторые волны на Харьков и Киев", – прогнозирует руководитель ЦАС.

Он обращает внимание, что украинская армия уже сейчас могла бы вести контрнаступательную операцию, если бы получила в необходимых объемах то вооружение, которое мы настоятельно просим у союзников.

"К сожалению, на этом направлении есть задержки. Как и по части введения новых санкций. Более месяца обговаривался шестой пакет санкций против РФ от ЕС, который в итоге приняли в купированном режиме. Чем дальше, тем эта тема будет всё тяжелее продвигаться. Увы, но российское лобби имеет определенные успехи. Однако украинская дипломатия активно с этим борется", – подчеркивает Игорь Чаленко.

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