logo

BTC/USD

30628.92

ETH/USD

1903.37

LTC/USD

66.74

USD/UAH

36.40

EUR/UAH

38.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кабмин заблокировал выделение средств из местных бюджетов для ВСУ и ТРО, - Ассоциация городов
commentss НОВОСТИ Все новости

Кабмин заблокировал выделение средств из местных бюджетов для ВСУ и ТРО, - Ассоциация городов

Ассоциация городов обратилась к премьеру, чтобы правительство упростило порядок осуществления закупок органами местного самоуправления

сегодня, 10:45
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Кабмин заблокировал выделение средств из местных бюджетов для ВСУ и ТРО, - Ассоциация городов

Фото из открытых источников

Между тем весь груз по закупке технических средств и экипировке лежит на волонтерах, благотворительных фондах, семьях и просто неравнодушных гражданах. Об этом пишет ZN.юа

Кабинет министров Украины медлит с внесением изменений в порядок закупок, которые позволят громадам бесперебойно помогать военным, сообщает Ассоциация городов Украины.

"С первого дня вторжения российских войск в Украину громады делают все возможное для поддержки ВСУ, СБУ, ГСЧС, ТРО и других структур. Но приобрести необходимые защитникам товары оборонного назначения, а также спецтранспорт, возможно только у иностранных поставщиков, которые, учитывая военное состояние и соответствующие риски, соглашаются поставлять товар только на условиях стопроцентной предоплаты. Однако действующая нормативно-правовая база не разрешает органам местного самоуправления осуществлять предоплату", — говорится в сообщении.

Кабмин заблокировал выделение средств из местных бюджетов для ВСУ и ТРО, - Ассоциация городов - фото 2

Для решения этой проблемы Ассоциация городов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю касательно упрощения порядка осуществления закупок органами местного самоуправления через внесение соответствующих изменений в ряд правительственных постановлений.

"Предоставление права органам местного самоуправления и военным администрациям проводить закупки по предварительной оплате создаст предпосылки для бесперебойной помощи защитникам и поставке им качественных товаров, в том числе оборонного назначения", – говорят в Ассоциации.

Перед этим, 20 апреля, с просьбой ускорить принятие решения по поводу изменений в постановление Кабмина по финансированию исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан обращался к министру обороны Алексею Резникову.

 Кабмин заблокировал выделение средств из местных бюджетов для ВСУ и ТРО, - Ассоциация городов - фото 3

Пояснительная записка к проекту постановления:

Кабмин заблокировал выделение средств из местных бюджетов для ВСУ и ТРО, - Ассоциация городов - фото 4

Резников внес этот вопрос на рассмотрение Кабмина, но тот был снят с рассмотрения. Поэтому Слобожану пришлось запрашивать стенограмму заседания, чтобы понять, почему вопрос проигнорировали.

Кабмин заблокировал выделение средств из местных бюджетов для ВСУ и ТРО, - Ассоциация городов - фото 5

Финансирование ТрО и ДФТГ легло на плечи местных властей, волонтеров, благотворительных фондов и семей. У части громад денег на это просто нет, а тем, у кого есть, Кабмин не дал четкой и оперативной процедуры выделения средств на нужды ТРО и армии.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/POLITICS/pravitelstvo-blokiruet-protseduru-vydelenija-deneh-obshchinami-dlja-vsu-i-tro.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!