Из-за морской блокады голод все ближе: как покончить с российским шантажом и решить проблему

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ищет вариант разблокирования своих портов российским агрессором. Об этом, в частности, будут пытаться договориться в Анкаре представители Турции и РФ. А председатель Европейского совета Шарль Мишель на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что лишь Россия ответственна за продовольственный кризис, который разворачивается в мире из-за войны в Украине. Как миру решить эту проблему? Портал "Комментарии" с этим непростым вопросом обратился к экспертам.

Российские корабли. Фото: из открытых источников

Реальный так называемый "план Порошенко" может помочь избежать голода во всем мире

По мнению политического аналитика Павла Нусса, заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля, что именно россия ответственна за продовольственный кризис, который разворачивается в мире из-за войны в Украине – вполне оправдано. Аналогичный тезис, отмечает эксперт, был озвучен и представителями высшего американского истеблишмента, и лидерами других западных стран.

"В этом случае я полностью поддерживаю реальный так называемый "план Порошенко" относительно разрешения этой проблемы. Пятый президент Украины предложил четыре варианта для деблокады экспорта украинского зерна и продовольственных товаров на мировые рынки. Вариант первый – позиция ООН о встречном блокировании торгового флота россии, если не будет разблокирована Украина. Второй – безопасность торгового флота должна быть гарантирована конвоями НАТО с ответными ударами в случае нападения. Третий – поставки противовоздушных, противокорабельных вооружений для украинских Вооруженных сил (и они сами всё разблокируют). И четвертый – сухие порты на западной границе", – перечисляет эксперт.

Он уверен, что выполнение этих пунктов помогло бы деблокировать поставки украинского зерна и другого, необходимого продовольствия, отсутствие которых провоцируют глобальный продовольственный кризис (что может привести к так называемому мировому голоду).

"Путин и только он несет ответственность за этот кризис, в этом убедились и в Украине, и за ее пределами, – подчеркивает Павел Нусс. – И, если бы действующая украинская власть на государственном уровне поддержала инициативы Порошенко, голода можно было бы миновать. Насколько мне известно, дипломаты стран Большой семерки убеждают Банковую взять за основу этот план – для ретрансляции его на мировом уровне".

Из-за проблем с продовольствием в РФ не просто всенародное ликование, а злорадство, на уровне экстаза

Экономический эксперт Александр Гаврутенко рассуждает так:

"Чтобы понять весь абсурд ситуации с продовольствием, всю подлость, цинизм, уровень лжи и манипуляций, которыми оперирует Россия на международной арене, нужно посмотреть на внутрироссийское общественное мнение, которое там на этот счет формируется. Там не просто всенародное ликование, а злорадство, на уровне экстаза, за бессилие, слабость, ущербность, недееспособность мира выживать без России. Именно с санкциями и экономической изоляцией там связывают все разворачивающиеся глобальные кризисы. И санкции, как гласит российская пропаганда, абсолютно не действуют, а вернее, даже помогают развиваться экономике страны-агрессора. А основной ущерб от санкций якобы наносится самим западным странам и остальному миру, который от них зависит".

Интенсивные боевые действия на трети территории Украины, непрекращающиеся ракетные обстрелы всей нашей страны, миграция половины населения, массовые жертвы, разрушение жилой, транспортной инфраструктуры, блокирование портов, остановка предприятий, минирование полей, воровство продовольствия на оккупированных территориях – всё это для российского режима и для его повестки в международном информационном поле – не больше чем подлые выдумки Запада с целью очернить "благие намерения" и "миролюбивость" России, акцентирует Александр Гаврутенко.

"И подавляющее большинство российского населения в это свято верит, – отмечает эксперт. – И с этой же благой уверенностью распространяет эту перевернутую, вывернутую на изнанку "реальность" всему остальному, далекому от событий, и во многом также лишенному способности на критическое мышление, миру. И это, действительно, ситуация, перед которой просто опускаются руки от бессилия, от отсутствия возможности перекричать ложь, убедить кого-либо, куда проникла русская пропаганда, в обратном. Любые переговоры по решению этой, созданной россией, проблемы, – лишь следующий инструмент в их руках по продвижению своих манипулятивных террористических целей".

Единственный выход из этого тупика, по мнению Александра Гаврутенко, – это нанесение россии полного и безоговорочного военного поражения, которое только силами Украинского армии и жертвами украинского народа, даже с безграничной материальной технической и финансовой поддержкой, пока не выглядит возможным.

"А вступать в прямую военную конфронтацию с россией ни одна другая страна в мире пока не готова, – отмечает эксперт. – Следовательно, пока будут искаться альтернативные способы, как преодолевать кризисы, как убеждать партнеров, как склонять к благоразумию агрессора, как еще больше поддерживать Украину в ее борьбе за свою свободу, и, как видим, и за благополучие всего остального цивилизованного мира".

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