Исчез генерал, которого Путина отправил руководить войсками в Украине

Большую огласку имело назначение президентом России Владимиром Путиным генерала Александра Дворникова на должность управляющего войсками РФ в Украине. Тогда военные, аналитики делали прогнозы о том, что это назначение может кардинально переломать ход войны, дать новый импульс для наступления россиян. Прошло уже достаточно времени после такой кадровой ротации, но ничего экстраординарного не произошло. Более того, американские источники сомневаются, что генерал Александр Дворников, все еще отвечает за военные действия, ведь его не видели уже несколько недель. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "New York Times".

Александр Дворников. Фото: из открытых источников

Аналитики издания отмечают, российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, совершают те же ошибки в своей кампании по захвату части восточной Украины, которые вынудили их отказаться от стремления захватить всю страну, говорят высокопоставленные американские чиновники. В то время как российские войска захватывают территорию, представитель Пентагона заявил, что их "медленный и поступательный" темп утомил их, и что общая боевая мощь вооруженных сил уменьшилась примерно на 20%.

Отметим, президент России Владимир Путин назначил нового командующего войсками в Украине, генерала Александра Дворникова, в апреле, что многие расценили как признание того, что первоначальный военный план РФ провалился.

По словам американских официальных лиц, Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения РФ координировать свои атаки, но последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников США размышлять о том, по-прежнему ли он отвечает за военные действия.



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