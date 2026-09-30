За этими дверями спрятано то, что нельзя просто так увидеть: 5 самых защищенных хранилищ мира

Некоторые хранилища так хорошо защищены, что обычный сейф на их фоне кажется детской игрушкой. Их прячут глубоко под землей, окружают системами безопасности и защищают многотонными дверями. Но самое интересное – то, что находится внутри.

Форт-Нокс - одно из самых известных защищенных хранилищ мира. Фото: Cliff / Wikimedia Commons

Форт-Нокс. Знаменитое хранилище в штате Кентукки защищено толстыми стенами, армированной сталью и 22-тонной дверью. Внутри хранятся тысячи тонн золотых слитков. Комбинация от главной двери разделена между несколькими сотрудниками, поэтому её полностью не знает ни один человек.

Хранилище семян на Шпицбергене. Svalbard Global Seed Vault расположен внутри горы примерно в 120 метрах от поверхности. Здесь хранят семена растений со всего мира, чтобы сохранить генетическое разнообразие на случай глобальной катастрофы.

Шайенн-Маунтин. Комплекс внутри горы в Колорадо в своё время являлся одним из ключевых объектов американской системы предупреждения о ракетном нападении и NORAD. Массивная дверь и расположение глубоко в скале обеспечивают дополнительную защиту от чрезвычайных угроз. В настоящее время комплекс поддерживается в режиме готовности.

Iron Mountain. Подземное хранилище в бывшей известняковой шахте занимает около 1,7 млн квадратных футов. Среди сохранившихся ценностей — обломки рейса 93, оригинальная фотография Альберта Эйнштейна и патент Томаса Эдисона. Часть комплекса используется в качестве защищенного дата-центра.

Бункер Банхоф. Под улицами Стокгольма находится бывший ядерный бункер, превращенный в дата-центр компании Bahnhof. Комплекс имеет резервное питание и систему защиты. По данным The Fact Site, среди размещенных там серверов были серверы WikiLeaks.

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