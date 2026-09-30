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За этими дверями спрятано то, что нельзя просто так увидеть: 5 самых защищенных хранилищ мира

За массивными дверями и бетонными стенами хранятся золото, семена, секретные данные и исторические артефакты

30 сентября 2026, 15:01
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Сергій Кречмаровський

Некоторые хранилища так хорошо защищены, что обычный сейф на их фоне кажется детской игрушкой. Их прячут глубоко под землей, окружают системами безопасности и защищают многотонными дверями. Но самое интересное – то, что находится внутри.

За этими дверями спрятано то, что нельзя просто так увидеть: 5 самых защищенных хранилищ мира

Форт-Нокс - одно из самых известных защищенных хранилищ мира. Фото: Cliff / Wikimedia Commons

  • Форт-Нокс. Знаменитое хранилище в штате Кентукки защищено толстыми стенами, армированной сталью и 22-тонной дверью. Внутри хранятся тысячи тонн золотых слитков. Комбинация от главной двери разделена между несколькими сотрудниками, поэтому её полностью не знает ни один человек.

  • Хранилище семян на Шпицбергене. Svalbard Global Seed Vault расположен внутри горы примерно в 120 метрах от поверхности. Здесь хранят семена растений со всего мира, чтобы сохранить генетическое разнообразие на случай глобальной катастрофы.

  • Шайенн-Маунтин. Комплекс внутри горы в Колорадо в своё время являлся одним из ключевых объектов американской системы предупреждения о ракетном нападении и NORAD. Массивная дверь и расположение глубоко в скале обеспечивают дополнительную защиту от чрезвычайных угроз. В настоящее время комплекс поддерживается в режиме готовности.

  • Iron Mountain. Подземное хранилище в бывшей известняковой шахте занимает около 1,7 млн квадратных футов. Среди сохранившихся ценностей — обломки рейса 93, оригинальная фотография Альберта Эйнштейна и патент Томаса Эдисона. Часть комплекса используется в качестве защищенного дата-центра.

  • Бункер Банхоф. Под улицами Стокгольма находится бывший ядерный бункер, превращенный в дата-центр компании Bahnhof. Комплекс имеет резервное питание и систему защиты. По данным The Fact Site, среди размещенных там серверов были серверы WikiLeaks.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 8 загадках, которые столетиями искали на картах



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Источник: https://www.thefactsite.com/whats-inside-the-worlds-5-toughest-safes/
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