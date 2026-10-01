Врачи отрезали не ту ногу: женщина пришла на операцию из-за рака и стала двойной ампутанткой

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Сергій Кречмаровський
74-летняя Шэрон Джекс из американского штата Огайо готовилась к сложной операции из-за рака. По данным иска, врачи должны были провести ампутацию ниже колена на правой ноге, однако во время операции удалили здоровую левую. Впоследствии женщине пришлось ампутировать и правую ногу.
Ошибка во время операции привела к ампутации здоровой ноги пациентки, которая должна была потерять конечность, пораженную раком. Фото: CARLOSCRUZ ARTEGRAFIA / Pexels
Операция прошла 19 сентября 2025 года в больнице Selby General Hospital в городе Мариетта. Как утверждается в иске, Джекс проснулась после процедуры и узнала, что ампутировали не ту конечность.
Адвокат пациентки заявил, что медицинские записи гласят: перед операцией хирург обозначил именно правую ногу, которую планировали ампутировать из-за рака. По его словам, эта отметка осталась на правой ноге даже после того, как врачи удалили левую.
Иск также утверждает, что перед операцией медицинская команда дважды проводила так называемые "time-outs" — контрольные паузы, во время которых должны проверять личность пациента, запланированную процедуру и правильное место операции. Несмотря на это, команда, по утверждению иска, не заметила ошибку.
После первой операции врачам все же пришлось ампутировать правую ногу, пораженную раком. В результате Шэрон Джекс осталась без обеих ног и подала иск против больницы, хирурга и других участников операции.
В больнице признали, что в сентябре 2025 года произошел неблагоприятный хирургический инцидент. Представители медучреждения заявили, что внутренняя проверка подтвердила: установленные операционные процедуры не были соблюдены. После этого ответственных сотрудников отстранили, а в больнице провели дополнительное обучение персонала и пересмотрели протоколы безопасности.
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