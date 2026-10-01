Врачи отрезали не ту ногу: женщина пришла на операцию из-за рака и стала двойной ампутанткой

74-летняя Шэрон Джекс из американского штата Огайо готовилась к сложной операции из-за рака. По данным иска, врачи должны были провести ампутацию ниже колена на правой ноге, однако во время операции удалили здоровую левую. Впоследствии женщине пришлось ампутировать и правую ногу.

Ошибка во время операции привела к ампутации здоровой ноги пациентки, которая должна была потерять конечность, пораженную раком. Фото: CARLOSCRUZ ARTEGRAFIA / Pexels

Операция на здоровой ноге

Операция прошла 19 сентября 2025 года в больнице Selby General Hospital в городе Мариетта. Как утверждается в иске, Джекс проснулась после процедуры и узнала, что ампутировали не ту конечность.

Адвокат пациентки заявил, что медицинские записи гласят: перед операцией хирург обозначил именно правую ногу, которую планировали ампутировать из-за рака. По его словам, эта отметка осталась на правой ноге даже после того, как врачи удалили левую.

Как могла произойти такая ошибка

Иск также утверждает, что перед операцией медицинская команда дважды проводила так называемые "time-outs" — контрольные паузы, во время которых должны проверять личность пациента, запланированную процедуру и правильное место операции. Несмотря на это, команда, по утверждению иска, не заметила ошибку.

После первой операции врачам все же пришлось ампутировать правую ногу, пораженную раком. В результате Шэрон Джекс осталась без обеих ног и подала иск против больницы, хирурга и других участников операции.

В больнице признали, что в сентябре 2025 года произошел неблагоприятный хирургический инцидент. Представители медучреждения заявили, что внутренняя проверка подтвердила: установленные операционные процедуры не были соблюдены. После этого ответственных сотрудников отстранили, а в больнице провели дополнительное обучение персонала и пересмотрели протоколы безопасности.

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