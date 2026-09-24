Внук познакомил её с Fortnite: 78-летняя бабушка спустя 9 лет установила рекорд

Когда Кэт Боуи впервые увидела, как её внук играет в Fortnite, она сразу заинтересовалась. Это произошло в 2017 году, когда в игре появился режим Battle Royale. Спустя почти девять лет 78-летняя жительница Абердина сама стала рекордсменкой.

Рекордсменкой Fortnite на Twitch. Фото: Guinness World Records

Всё началось с вызова

Кэт создала собственный аккаунт Fortnite в 2018 году, а затем начала вести трансляции на Twitch. По её словам, именно внук подтолкнул её к этому, хотя сделал он это не совсем намеренно.

Молодой человек не верил, что бабушка действительно будет играть в Fortnite, и предположил, что смотреть её никто не станет. Кэт восприняла это как вызов и решила доказать обратное. Теперь за её трансляциями следят более 24 тысяч подписчиков.

Игра стала частью жизни

Кэт регулярно проводит многочасовые стримы и говорит, что за все эти годы не потеряла интерес к Fortnite. Она пробовала и другие игры, однако именно эта продолжила приносить ей особое удовольствие.

При этом бабушка не зацикливается исключительно на победах. По её словам, во время каждой игры она ставит перед собой цель бросить вызов самой себе. А стриминг для неё — это не только соревнование, но и возможность общаться со зрителями и друзьями.

1 сентября Кэт исполнилось 78 лет. Guinness World Records официально признал её самой возрастной женщиной-стримером Fortnite на Twitch. Её история вошла в Gamer's Edition 2027.

Сама рекордсменка признаётся, что когда-то воспринимала попадание в Книгу рекордов как далёкую мечту. Теперь она продолжает играть и уже смотрит в сторону 80-летия, не собираясь останавливаться.

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