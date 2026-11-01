Тыкву весом более 1,4 тонны превратили в фонарь Джека: как выглядит рекордное творение

В американском городе Сейлем гигантскую тыкву, которая уже установила рекорд как самая тяжёлая в мире, превратили в самый большой тыквенный фонарь Джека в истории. Для этого команде мастеров потребовалось 32 часа работы, а готовую композицию посвятили Хэллоуину и 400-летию города.

Самый большой фонарь Джека. Фото: Guinness World Records

Тыкву весом 1431,5 килограмма вырастил американский садовод Рон Уоллес. В начале октября он победил на конкурсе Southern New England Giant Pumpkin Weigh Off, где овощ получил титул самой тяжёлой тыквы за всю историю. Впоследствии её приобрел основатель ресторанной сети Raising Cane's Тодд Грейвс и привёз в Сейлем, штат Массачусетс.

Город известен историей судебных процессов над ведьмами 1692 года и масштабными празднованиями Хэллоуина. Поэтому гигантская тыква стала одной из главных достопримечательностей юбилейных мероприятий. Над её оформлением работали Грейвс, его дочь София и профессиональные резчики Эрик Джонс, Моник Хок и Уильям Уилсон. Советы им также давал предыдущий рекордсмен Трэвис Джинджер.

Самый большой фонарь Джека. Фото: Guinness World Records

На поверхности тыквы вырезали летучих мышей, ведьму с большим носом и испуганный скелет. Декор дополнили фигурками картофеля фри и соуса Raising Cane's, а обрезки овоща использовали для создания объёмных деталей. Внутри установили освещение, которое подсвечивало глаза ведьмы и котёл.

После 32 часов работы представитель Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что тыква сохранила первоначальный вес. Так она стала самым тяжёлым фонарём Джека в мире, превзойдя результат 2023 года — 1246,9 килограмма. Предыдущий рекорд принадлежал Трэвису Джинджеру.

После завершения выставки тыкву разрежут и передадут ферме в Нью-Гэмпшире на корм свиньям.

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