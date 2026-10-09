Тыква тяжелее белого носорога: британец побил собственный мировой рекорд

Британец Иэн Патон снова установил мировой рекорд по выращиванию самой большой тыквы. Его гигантский плод Багира весит 1295,8 кг – это больше, чем весит взрослый белый носорог. Новый результат был официально зафиксирован 3 октября в Великобритании.

Гигантский плод Багира. Фото: Guinness World Records

Британец превзошёл собственный рекорд

Предыдущий рекорд также принадлежал Иэну Патону. Годом ранее он вместе с братом-близнецом Стюартом вырастил тыкву весом 1278,8 кг. На этот раз Иэн превзошёл свой результат почти на 17 кг.

Новая рекордная тыква получила имя Багира — в честь пантеры из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. После прошлогоднего успеха Стюарт решил прекратить участие в соревнованиях, поэтому в этом сезоне Иэн выращивал гигантский плод самостоятельно.

Тыква выросла почти до 1,3 тонны

Для выращивания рекордсмена Патон проводил в теплице до шести часов в день в течение двух месяцев. В самые жаркие периоды температура внутри достигала 40 градусов, а растение могло получать до 590 литров воды в сутки.

Багира росла примерно 120 дней. За это время плод увеличился от размера мяча для гольфа до огромной тыквы. В отдельные периоды его вес возрастал примерно на 32 кг в сутки.

Другие гигантские тыквы Иэна

В этом году Патон вырастил не одну огромную тыкву. На сентябрьском шоу в Малверне он представил плод Балу весом 1258 кг. На тот момент он стал второй самой тяжёлой тыквой в истории.

Новый рекордсмен Багира сейчас выставлен на ферме Sunnyfields вблизи Саутгемптона, где его можно увидеть до конца октября. В то же время Иэн Патон уже поставил перед собой новую цель – вырастить тыкву весом 3000 фунтов, то есть более 1,3 тонны.

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