Таролог шокировала прогнозом о мирных переговорах об окончании войны

Победительница "Битвы экстрасенсов" и таролог Яна Пасынкова сделала прогноз по предстоящим переговорам об окончании войны в Украине. По ее словам, в ближайшее время могут появиться новости об обменах, возвращениях людей и встречах украинской и российской делегаций в третьей стране.

Переговоры об окончании войны: прогноз Яны Пасынковой

Свои предположения о войне в Украине Яна Пасынкова озвучила на собственном YouTube канале. Таролог заявила, что пока не видит активную дипломатию, направленную на принуждение России к миру.

"Все надеются на какое-то чудо, на какой-нибудь счастливый случай. Дипломатия не очень", — сказала Пасынкова.

Однако таролог утверждает, что переговорный процесс вскоре активизируется. Пасынка ожидает, что публично станет известно об определенных договоренностях или контактах между сторонами.

"Переговоры сейчас будут идти полным ходом. Вот-вот мы с вами увидим, услышим или об обменах, или о возвращении. Это как-то связано с процессом переговоров", — заявила она.

По словам Пасынковой, отдельные встречи могут пройти за пределами Украины и России, в частности, в третьей стране. При этом таролог выразила скепсис по поводу возможности быстрого завершения войны именно благодаря дипломатическим контактам. По ее словам, "переговорами войну не закончить" и добавила, что стороны могут использовать переговорный процесс для того, чтобы "тянуть время".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победительница "Битвы экстрасенсов" сделала неожиданный прогноз по России до конца года.

Также "Комментарии" писали, что известный астролог назвал точный год, когда закончится война в Украине.