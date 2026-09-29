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Такой свёклы вы ещё не видели: в Британии вырастили овощ весом более 26 кг

На конкурсе гигантских овощей сразу семь растений установили мировые рекорды

29 сентября 2026, 17:01
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Сергій Кречмаровський

Обычная свёкла вряд ли удивит опытного огородника, но британский овощ трудно даже вообразить на обычной грядке. На осеннем шоу в Малверне вырастили корнеплод весом более 26 кг, официально ставший новым мировым рекордсменом.

Такой свёклы вы ещё не видели: в Британии вырастили овощ весом более 26 кг

Свёкла весом более 26 кг. Фото: Guinness World Records

Свёкла весит более 26 кг.

Рекорд установили на CANNA UK National Giant Vegetables Championship, проходившем 25-27 сентября в рамках Malvern Autumn Show. Свёклу вырастил британский садовод Винсент Седин. Её вес составил 26,02 кг.

Этот результат позволил побить предыдущий рекорд, который держался с 2019 года. Представители Guinness World Records лично проверили овощ, после чего официально зафиксировали достижение.

Свёкла была не единственным гигантом

Нынешнее соревнование принесло сразу семь мировых рекордов. Винсент Седин, кроме самой большой свёклы, вырастил самую тяжелую корзинообразную головку подсолнечника — 7,808 кг.

Остальные участники тоже поразили результатами. Грэм Барратт установил рекорд самого высокого растения огурца — 7,598 м. Кевин Форти вырастил люфу весом 5,01 кг и самый длинный тромбончино — 1,486 м. Также зафиксировали самый тяжелый кочан сладкой кукурузы весом 408 г и самый длинный корень одуванчика — 1,127 м.

Отдельно отличилась тыква весом 1258 кг. Она не побила мирового рекорда, но стала второй тяжелейшей тыквой в истории.

А Кевин Форти в это время бросил своеобразный вызов Дэвиду Бекхэму. Огородник увидел в соцсетях, что бывший футболист выращивает тромбончино, и предложил ему в следующем сезоне попытаться установить мировой рекорд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что оригинальную Birkin Джейн Биркин продали за 10 миллионов долларов



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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2026/9/more-monster-veg-crowned-at-malvern-but-will-david-beckham-heed-the-challenge
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