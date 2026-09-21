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Священник прикрепил себя к 1000 гелиевых шарикам: чем все закончилось (ФОТО)

История бразильского священника, взлетевшего на 1000 гелиевых шаров, пытаясь установить рекорд.

21 сентября 2026, 22:25
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Slava Kot

В 2008 году бразильский священник отец Аделир Антонио де Карли решил взлететь в небо с помощью 1000 разноцветных гелиевых шаров. Его главной целью было установить мировой рекорд продолжительности полета и собрать деньги на часовню для дальнобойщиков вблизи своего дома.

Священник прикрепил себя к 1000 гелиевых шарикам: чем все закончилось (ФОТО)

Священник прикрепил себя к 1000 гелиевых шарам

Антонио де Карли не был новичком по этому делу. Ранее он совершил четырехчасовой полет и поднялся на высоту 5300 метров над землей, прикрепленный к 600 воздушным шарам. Священник также прошел специальную подготовку по выживанию.

Священник прикрепил себя к 1000 гелиевых шарикам: чем все закончилось (ФОТО) - фото 2

Священник из Бразилии попытался установить рекорд полета на тысячи гелиевых шаров

В день старта, 20 апреля, священник отслужил мессу, после чего сел в кресло из 1000 воздушных гелевых шаров и взлетел из прибрежного города Паранагуа. Его план состоял в том, чтобы преодолеть сотни километров вглубь страны в течение 20 часов. Антонио де Карли взял с собой парашют, телефон, еду и воду на случай, если что-нибудь пойдет не так.

Священник прикрепил себя к 1000 гелиевых шарикам: чем все закончилось (ФОТО) - фото 2

Священник прикрепил себя к 1000 гелиевых шарам

Однако погодные условия и технические проблемы разрушили его планы. Вскоре после взлета де Карли начал терять ориентацию и сообщил, что не может воспользоваться GPS. Через несколько часов связь с ним прервалась. Последнее сообщение священника свидетельствовало, что его унесло в сторону Атлантического океана и он теряет высоту.

Спустя всего три месяца, в июле, у побережья Рио-де-Жанейро были найдены человеческие останки. Анализ ДНК подтвердил, что это был Аделир Антонио де Карли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что индийский блоггер пытался отправить собаку "в полет" на шариках.



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