Самая богатая страна мира, самая дорогая валюта и самые богатые люди: кто возглавил рейтинги

В мире есть свои рекордсмены по богатству – от миллиардеров и звезд спорта до компаний и государств. Среди мировых рекордсменов – технологические гиганты, известные спортсмены и целые государства. В списке есть и исторический правитель, чьи богатства до сих пор привлекают внимание.

Богатство. Иллюстративное фото

В сети интернет названы лидеры в разных категориях: от самого богатого человека планеты до стран с наибольшими запасами природных ресурсов.

Среди современных миллиардеров первое место в списке занимает Илон Маск. Самым богатым YouTube-блогером назван MrBeast, а самым богатым футболистом – Криштиану Роналду. Среди писателей лидером указан автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.

В список также вошли компании и города. Самой богатой компанией назван Nvidia, а самым богатым городом – Нью-Йорк. Люксембург указан как страна с самым высоким ВВП на душу населения.

Отдельно в подборке упомянуты государства с большими запасами ресурсов. Россия названа самой богатой по природным ресурсам, а Венесуэла — по запасам нефти. США указаны как мировой лидер по запасам золота. Самой дорогой валютой назван кувейтский динар.

Список охватывает не только современность. Богатейшим человеком в истории авторы подборки назвали Мансу Мусу – правителя империи Малые XIV века, известного своими огромными богатствами. Среди футбольных клубов первое место отдали мадридскому "Реалу".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что роскошные вещи и услуги часто воспринимают как символ статуса, но их высокая цена не всегда убеждает покупателей. Пользователи Reddit рассказали BuzzFeed, какие дорогие удовольствия они считают переоцененными.



