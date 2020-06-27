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«Рыба мечты»: рыбак в Австралии вытащил гигантский улов (ФОТО)

В Австралии мужчина поймал рыбу в длину более метра, а затем довольно неожиданно поступил со своим уловом

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
«Рыба мечты»: рыбак в Австралии вытащил гигантский улов (ФОТО)

Австралийский рыбак исполнил мечту многих его единомышленников: поймал невероятных размеров рыбу и сфотографировался с завидным уловом. Об этом пишет АВС.

Так, житель штата Квинсленд Эд Фалконер на рыбалке вблизи города Рейнбоу-Бич вытащил гигантского трехполосного луциана. Чудо-рыба достигает в длину 104 см, а весит – 22 кг. Чтобы достать рыбу из воды у рыбака ушло около 20 минут. Как рассказал Фалконер, он рыбачит в этих водах 30 лет, и самая большая из рыб, которую он ловил когда-либо, весила до 19 кг.

"Это очень выдающаяся фотография и мечта любого рыбака, - сказал счастливчик. – Подобное случается лишь единожды в жизни".

К слову, первой реакцией рыбака была не радость, а скорее шок.

Как выяснилось, пойманная рыбина уже не молода. Поэтому Фалконер решил пожертвовать свой улов на благо науки. Так, ученые изучат этого гигантского красного луциана, чтобы исследовать долголетие вида. Интересно, что исследователям рыбу мужчина передал не сразу – всему виной карантин. Но австралиец не растерялся и заморозил луциана, а уже теперь готов отдать его на благое дело.

Отметим, что возраст рыбы можно определить, посчитав кольца вокруг кальцинированной кости внутри ее черепа. Сообщается, что исследовав рекордный улов, ученые могут пролить свет на то, сколько лет могут прожить такой вид луциана.

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Источник: https://www.abc.net.au/news/2020-06-25/giant-red-emperor-sparks-debate-about-fish-age/12388366
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