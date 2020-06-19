Размером с автобус: ученые обнаружили следы древнего динозавра в Австралии

В Австралии ученые обнаружили следы гигантских динозавров, которые были размером с автобус. Об этом передает The Guardian.

Исследователи сообщают, что динозавр в Квинсленде жил задолго до своего более известного "двоюродного брата" тираннозавра – примерно на 90 миллионов лет раньше.

Как показали исследования, гигантские плотоядные динозавры размером с автобус бродили по юго-востоку от Квинсленда около 160 миллионов лет назад. Сообщается, что анализ окаменелых следов исследовательской группой Университета Квинсленда пролил новый свет на разнообразие жизни динозавров в период между средними и поздними годами юрского периода.

Так, палеонтологи изучили отпечатки, обнаруженные на потолках подземных угольных шахт около Ипсуича и Тувумбы около 70 лет назад.

"Они содержат много больших и очень больших следов, сделанных громадными плотоядными динозаврами", - сказал исследователь Энтони Ромилио.

Наибольшие из отпечатков – длиной около 80 см. По словам ученых, следы принадлежат хищному динозавру ростом около 10 метров, длина лап которого достигала более 3 метров, а череп – 1,2 метра. В отличие от тираннозавров, этот ящер был более изящным и менее коренастым. Кроме того, динозавры могли быстро бегать – разгонялись до 35 км в час.

Ученые также отметили, что кости древнего ящера вряд ли будут найдены – они скрываются очень глубоко в старых скалах и за сотнями метров под землей.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые назвали самое громкое существо на планете, которое ревет, как турбореактивный самолет.

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