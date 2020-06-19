kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.06.2020

BTC/USD

9358.65

ETH/USD

228.71

LTC/USD

43.27

НБУ 19.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Размером с автобус: ученые обнаружили следы древнего динозавра в Австралии
commentss НОВОСТИ Все новости

Размером с автобус: ученые обнаружили следы древнего динозавра в Австралии

По данным ученых, ранее неизвестные науке динозавры в Австралии существовали на 90 млн лет ранее тираннозавров

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
Размером с автобус: ученые обнаружили следы древнего динозавра в Австралии

В Австралии ученые обнаружили следы гигантских динозавров, которые были размером с автобус. Об этом передает The Guardian.

Исследователи сообщают, что динозавр в Квинсленде жил задолго до своего более известного "двоюродного брата" тираннозавра – примерно на 90 миллионов лет раньше.

Как показали исследования, гигантские плотоядные динозавры размером с автобус бродили по юго-востоку от Квинсленда около 160 миллионов лет назад. Сообщается, что анализ окаменелых следов исследовательской группой Университета Квинсленда пролил новый свет на разнообразие жизни динозавров в период между средними и поздними годами юрского периода.

Так, палеонтологи изучили отпечатки, обнаруженные на потолках подземных угольных шахт около Ипсуича и Тувумбы около 70 лет назад.

"Они содержат много больших и очень больших следов, сделанных громадными плотоядными динозаврами", - сказал исследователь Энтони Ромилио.

Наибольшие из отпечатков – длиной около 80 см. По словам ученых, следы принадлежат хищному динозавру ростом около 10 метров, длина лап которого достигала более 3 метров, а череп – 1,2 метра. В отличие от тираннозавров, этот ящер был более изящным и менее коренастым. Кроме того, динозавры могли быстро бегать – разгонялись до 35 км в час.

Ученые также отметили, что кости древнего ящера вряд ли будут найдены – они скрываются очень глубоко в старых скалах и за сотнями метров под землей.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые назвали самое громкое существо на планете, которое ревет, как турбореактивный самолет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jun/18/footprints-reveal-giant-carnivorous-dinosaurs-the-length-of-a-bus-wandered-australia
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!