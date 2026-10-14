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"Путешественника во времени" заметили на архивном фото 1968 года (ФОТО)

На архивном снимке из Диснейленда 1968 нашли "путешественника во времени" в современной одежде.

14 октября 2026, 21:05
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Slava Kot

Старый снимок из Диснейленда в Калифорнии привлек внимание пользователей соцсетей из-за мужчины, который, на первый взгляд, выглядит так, будто попал в прошлое с нашего времени. Его футболка, прическа и солнцезащитные очки заметно отличаются от одежд других посетителей парка. Фото вызвало бурное обсуждение в интернете, а некоторые пользователи заговорили о возможном "путешественнике во времени".

"Путешественника во времени" заметили на архивном фото 1968 года (ФОТО)

"Путешественник во времени" на фото 1960-х годов

На снимок "путешественника во времени" наткнулась Джози Вивер, которая просматривала архивные фотографии своего дедушки Тома Юбенко. Он сделал серию фотографий во время отдыха в Диснейленде примерно в 1968 году.

На одной из фотографий мужчина стоит на переднем плане площади Нового Орлеана. На нем темно-синяя футболка с круглым вырезом, современные с виду солнцезащитные очки и прическа с коротко подстриженными боками. Через плечо он опрокинул небольшую квадратную сумку.

На фоне других посетителей мужчина действительно отличается. Большинство людей на снимке одеты в рубашки с воротниками, классические брюки и более формальную одежду, характерную для общественных мест в США в 1960-х годах.

"Дедушка согласился со мной, что он выглядел странно. Мы говорили о том, как хорошо все одеты, почти по-деловому, поэтому, когда мы увидели… для него это была большая разница. Я предложила идею путешественника во времени, но он только засмеялся", — рассказала Вивер.

Джози Уивер опубликовала видео с находкой в TikTok 25 августа. Ролик быстро стал вирусным, набрав более 2,7 миллионов просмотров и более тысячи комментариев.

”Путешественника во времени” заметили на архивном фото 1968 года (ФОТО) - фото 2

Путешественник во времени на фото 1960-х годов

Часть пользователей согласилась, что незнакомец больше похож на человека с нашего времени, в частности, были такие комментарии, как "этот чувак с 2010 года", "Не похоже на рубашку, очки или прическу 60-х", "Он выглядит так иначе".

Несмотря на популярность этой версии в соцсетях, фотография не является доказательством путешествий во времени. Часть элементов одежды мужчины существовала уже в середине 20 века, в частности, такие рубашки, брюки и очки Ray-Ban, впервые появившиеся в 1937 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "путешественник во времени" показал фото с 3311 года.



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